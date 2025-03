LIVE SCM Timișoara - Dinamo 0-0 în Supercupa României 2025

De la ora 12:00, pe Stadionul ”Arcul de Triumf” din Capitală campioana en-titre SCM Timișoara și deținătoarea Cupei, Dinamo București, se întâlnesc în Supercupa României 2025, meciul pentru primul trofeu din noul sezon, abia început.

Dinamo are 17 titluri de campioană (ultimul în 2023) și 14 Cupe ale României, plus Cupa Campionilor Europeni (în 1967), în timp ce SCM Timișoara are o istorie cu 14 trofee, începută cu titlul din 1972.