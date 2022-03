Olanda - România, sâmbătă de la 14:00 | "Stejarii" își păstrează visul: prezența la Cupa Mondială. Povestea lui Victor Leon și calcule pentru calificare

Născut la 7 km de granița cu România, Leon recunoaște:”Am vorbit, am mâncat, am trăit românește”

Originar din Republica Moldova, Victor Leon, care e dublu campion al Franței, va debuta în naționala de rugby a României în meciul cu Țările de Jos.

Originar din Republica Moldova, Victor Leon, care e dublu campion al Franței, va debuta în naționala de rugby a României în meciul cu Țările de Jos. Pentru acest meci, antrenorul Andy Robinson are la dispoziție forțe noi, din Republica Moldova.

”Am copilărit pe marginea Prutului, adică am vorbit, am mâncat, am trăit românește. Când am început la Dinamo în 2009 nu prea credeam, era un vis ca să ajungi la lotul României. După aia am debutat la echipa națională a Moldovei și nu am mai putut să negociez cu România. Dar mă bucur că am ajuns în sfârșit aici”, declară Victor Leon, component al naționalei României.

În vârstă de 33 de ani, Victor Leon este dublu campion al Franței și va debuta la Amsterdam la naționala noastră, cu care vrea să meargă la Cupa Mondială.

”Am fost 2017 și 2018 campion, am avut două titluri. E ceva unic în Franța să fii campion, rămâne gravat acolo undeva. E un sentiment foarte frumos, plăcut, pe care trebuie să-l trăiești ca să simți cu adevărat ce înseamnă să fii campion în Franța. Da, cred că voi avea emoții la imn, pentru că am trăit de multe ori imnul aici pe Arcul de Triumf, pe vechiul stadion și chiar e un sentiment frumos”, spune Victor Leon.

Victor Leon, despre războiul din Ucraina

Chiar dacă se află în cantonament cu naționala, Victor Leon nu poate uita ce se întâmplă în Ucraina.

”Discuțiile au fost cam de prin 2018, atunci când cu băieții din Club 16 am pornit toți sub același steag. De atunci s-au pornit discuțiile cu federația. Eram convins că vin aici, fiind produs românesc, fiind aici la Dinamo mulți ani în care am învățat practic rugby-ul la Dinamo”, Victor Leon, jucător naționala de rugby a României.

Calcule pentru Cupa Mondială

Pasionat în trecut de matematică, Adrian Moțoc poate face foarte rapid calculele pentru calificarea României la Cupa Mondială.

”Matematica...M-am oprit la facultate, am făcut încă trei ani... Și la meciul cu Portugalia, când juca cu Spania știam că le trebuie un egal. Eram cu prietenii, ne uitam la meci, acum a dat eseu Portugalia, ce trebuie să facă să ajungă la egal, le calculam”, afirmă Adrian Moțoc, jucător naționala de rugby a României.

Terenul sintetic, principalul pericol în Țările de Jos

La prima vedere, meciul cu Țările de Jos, care va avea loc sâmbătă, de la ora 14:00, pare unul ușor pentru echipa noastră, însă faptul că se joacă pe teren sintetic ar putea reprezenta o problemă suplimentară.

”E o echipă care pune probleme, am văzut, le-am făcut analiza și în primele 20 de minute oricărei formații i-a pus probleme și au fost foarte aproape ca scor. Mergem acolo de joi, o să ne antrenăm vineri pe sintetic și ne vom învăța cât de cât cu el”, consideră Vlăduț Popa.

”Pregătim meciul cu Olanda ca pe un meci de calificare la Cupa Mondială. Încă suntem în luptă, așa că trebuie să pregătim ca atare. Sinteticul nu e neapărat o problemă, o să fie diferit, asta e sigur, o să vedem vineri, că facem antrenamentul căpitanului acolo pe sintetic, ca să ne obișnuim, să vedem cum este, să ne ajustăm crampoanele și să ne pregătim pentru meci”, punctează și Adrian Moțoc.

”Băieții sunt pregătiți, nu cred că se pune problema să fie un meci foarte dificil. Atât că trebuie să avem atitudine, să fim serioși, să luăm adversarul așa cum trebuie să-l luăm, cu seriozitate, să aplicăm 100% ce au spus antrenorii, eu sunt convins că vom reuși să facem un meci bun. E o datorie să onorăm tricoul de Stejar", mai spune Victor Leon, jucător naționala de rugby a României.

”La națională am avut un sezon cu meciuri bune, dar cu unele ghinioane”

Partida cu Țările de Jos va pune capăt unei prime părți a sezonului la echipa națională. Participanți la toate meciurile din preliminarii, Vlăduț Popa și Adrian Moțoc au făcut o radiografie a primelor patru meciuri.

”Un sezon pot să zic cu meciuri bune, dar am avut și unele ghinioane. În meciul cu Spania nu putem zice că a fost un ghinion, am pierdut pe greșelile noastre, dar am jucat din ce în ce mai bine la fiecare meci și sperăm să terminăm bine campania” – Vlăduț Popa, jucător naționala de rugby a României.

”A fost un sezon lung, un sezon dur, unul dintre cele mai grele sezoane de până acum pe care le-am jucat și eu și mulți alții. A crescut nivelul foarte mult la toate naționalele, Spania, Portugalia, toată lumea vrea să se califice la Cupa Mondială. Toată lumea își ia jucători de peste tot, așa că nivelul a crescut foarte, foarte mult. În meciul cu Georgia, trebuia să fim un pic mai maturi. La unele faze s-a văzut lipsa de experiență. Puteam marca din toate punctele, la mol puteam să marcăm, stânga, dreapta să o ia fiecare, orice ar fi fost trebuia să marcăm și totuși n-am marcat. Lipsește un pic maturitatea asta de joc”, spune Adrian Moțoc, jucător naționala de rugby a României.