Exemplu de curaj! Ce spune despre războiul din Ucraina Andrei Ursache, veteranul naționalei de rugby a României

Andrei Ursache spune că nu s-ar da în lături să își apere țara, la fel cum fac și sportivii ucraineni, iar Gheorghe Gajion, care este din Republica Moldova, dezvăluie că are prieteni printre familiile de ucraineni.

”De ce nu? Mă gândesc că sunt mai mulți sportivi care au făcut aceeași chestie. Când e pentru țara ta și vrei să-ți aperi țara, nu contează ce sport joci”, afirmă Andrei Ursache, jucător naționala de rugby a României.

”Este foarte greu... Sunt foarte curajoși, foarte bravi. E o decizie grea, foarte complicat de răspuns”, spune, potrivit Sportsnet, Gheorghe Gajion.

Revenit la lot după trei ani, veteranul Andrei Ursache (38 de ani), a explicat ce înseamnă pentru el să joace pentru România.

”Cânt imnul României, e inima mea aici. Sunt onorat să ajut echipa națională cu ce pot și cu resursele care mi-au mai rămas. Colegii sunt tineri, în putere, cu calități, cu tot ce trebuie pentru rugbyul românesc”, punctează Andrei Ursache.

Un moldovean, în premieră în lotul României

Gheorghe Gajion a venit să pună umărul la calificarea României la Cupa Mondială din 2023.

Pentru acest meci, România s-a întărit cu un jucător cu mare experiență din Republica Moldova. Pilierul Gheorghe Gajion are 29 de ani, joacă la formația franceză Stade Aurillacois, și a aflat la finalul săptămânii trecute că a primit drept de joc pentru Stejari.

”Nici nu m-am gândit că pot juca pentru România. Dar atunci când am avut discuția, am acceptat-o. Vineri sau sâmbătă dimineața am primit vestea că toate actele sunt gata. Doar mi-am făcut valiza și-am plecat spre România”, declară Gheorghe Gajion, jucător aflat la prima convocare la naționala de rugby a României.

Andre Gorin: ”Publicul ne dă aripi”

Jucător cu o mare experiență, Andre Gorin știe că victoria într-un meci atât de important nu poate fi obținută fără ajutorul publicului.

”Publicul ne dă aripi. Ne încurajează. Să ne aducem aminte meciul cu Portugalia, eram conduși, dar publicul ne-a ajutat, ne-a susținut până în ultima clipă”, opinează Andre Gorin, jucător naționala de rugby a României.

Antrenorul Andy Robinson a dezvăluit cum a reușit să-i facă pe jucătorii săi să treacă peste înfrângerea cu Spania, din ultima etapă, scor 21-38.

”Când pierzi un meci, cum s-a întâmplat săptămâna trecută, cel mai important lucru e să ai încredere în tine. Până la urmă am câștigat cinci meciuri și ne-am împiedicat puțin săptămâna trecută... asta e!”, conchide Andy Robinson, selecționer naționala de rugby a României.