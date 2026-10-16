Tragedie în sport! A murit cu o zi înainte de meci, după ce a căzut în hotelul în care era cazat cu echipa

Tragedie în sport! A murit cu o zi înainte de meci, după ce a căzut în hotelul în care era cazat cu echipa Rugby
Kadi Bulgakov
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Hyron Andrews, jucătorul sud-african de rugby de la Johannesburg Lions, a decedat la vârsta de 31 de ani în Franța, înaintea partidei cu La Rochelle din Champions Cup.

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Hyron AndrewsJohannesburg LionsLa Rochelle din Champions Cup
Din articol

Potrivit unui comunicat emis de Federația de Rugby din Africa de Sud, moartea sportivului a fost un accident, survenit după ce acesta a căzut în hotelul echipei. În ciuda decesului, Johannesburg Lions va juca meciul de sâmbătă cu La Rochelle în memoria lui Andrews, iar la toate partidele din prima etapă se va ține un moment de reculegere. Sportivul evoluase în toate cele trei meciuri ale echipei sale din acest sezon de United Rugby Championship.

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Reacțiile oficialilor după decesul lui Hyron Andrews

Rudolf Straeuli, directorul executiv de la Lions, și președintele federației sud-africane, Mark Alexander, au transmis condoleanțe familiei jucătorului, care a lăsat în urmă o soție și doi copii.

„Suntem îndurerați de trecerea în neființă a lui Hyron. Nu a fost doar un jucător de rugby talentat, ci și un membru prețuit al familiei noastre de la Lions, după ce ni s-a alăturat recent, în acest sezon. Transmit cele mai profunde condoleanțe soției Maighlin, tinerilor lor fii Hendrix și Emerson și întregii familii”, a spus Straeuli, potrivit BBC.

„Aceasta este o veste teribilă și tulburătoare; gândurile noastre se îndreaptă către familia lui Hyron și întreaga comunitate de rugby de la Lions”, a transmis și Mark Alexander.

Înainte de a reveni în Africa de Sud în această vară, Andrews a jucat în Anglia, la Sale Sharks, unde a strâns 45 de apariții din februarie 2024. Anterior, el a evoluat pentru formația Sharks din Durban.

„Hyron a fost pur și simplu un tip extraordinar și un coleg de echipă grozav. Era atât de priceput pe teren, dar în afara lui era mereu cineva cu care ai fi vrut să bei o bere. A fost un privilegiu absolut să-l cunosc și este absolut devastator pentru toată lumea”, a zis Alex Sanderson, directorul de rugby de la Sale Sharks.

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