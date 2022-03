Ultimul sezon european pentru londonezi? Avancronică, echipe de start și cele mai bune cote la pariuri pentru Lille – Chelsea! (P)

Din cauza sancțiunilor impuse lui Abramovich (pe care le voi detalia mai jos), Chelsea este într-o situație critică. Există posibilitatea intrării în insolvență, iar unele voci deja spun că echipa va fi retrogradată. Este calificarea în pericol?

Colapsul unui gigant european?

Chelsea este una dintre cele mai importante echipe din fotbalul european, în ultima perioadă câștigând două trofee Champions League. Ultimul, chiar în vara anului trecut, după o finală surprinzătoare cu Manchester City (1-0).

Atunci, totul părea perfect pentru gruparea londoneză. La nici un an distanță, lucrurile au luat o întorsătură neplăcută (eufemism)

Arhitectul acestei mari echipe, Roman Abramovich, este, indirect, și demolatorul ei.

Oligarhul rus este pe lista sancțiunilor internaționale, fiind prieten bun cu dictatorul Putin. Iar, la mijloc a căzut Chelsea, până la urmă o afacere profitabilă pentru Roman.

Guvernul britanic a decis o serie de sancțiuni care afectează puternic echipa londoneză: Chelsea nu mai are voia să vândă sau să cumpere jucători, nu mai are voie să vândă bilete, nu mai are voie să comercializeze merchandise. Sponsorul principal și-a întrerupt colaborarea, iar conturile bancare ale echipei au fost înghețate.

S-a ajuns la o înțelege cu guvernul britanic pentru un buget de deplasare în valoare de 20.000 de lire, o sumă modică. Practic, pentru acest meci din Franța, jucătorii londonezi scot bani din propriul buzunar. Sunt probleme în toate compartimentele financiare, de exemplu, fiind dificil pentru ei să cumpere motorină pentru autocar.

Echipa rămâne motivată, însă mulți jucători vor pleca în vară, în special toți cei care își încheie contractele.

Vicisitudinea modelează caractere, iar asta s-a văzut în ultima săptămână la Chelsea, ei câștigând 2-0 la Norwich și 1-0 cu Newcastle.

Împotriva “coțofenelor” au avut noroc, marcând pe final prin Haverz (’89), după un meci slab, în care au fost avantajați și de arbitru. Practic, primul lor șut pe poartă a venit în minutul 75.

Echipa de start probabilă a celor de la Chelsea : Mendy; Silva, Christensen, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Kovacic, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic

Lille, optimistă

Lille este campioana Franței, însă este departe de performanța din sezonul trecut. Momentan, echipa gazdă ocupă doar locul 6 în campionatul intern, având doar 11 victorii în 28 de etape.

În Champions League au reușit să câștige o grupă dificilă, cu Sevilla, Salzburg și Wolfsburg, însă aici pare capătul de drum.

În weekend au remizat 0-0 cu Saint Etienne, tot pe teren propriu, iar astăzi au nevoie de un mic miracol.

În tur, scorul de 0-2 reflectă diferența de pe hârtie, Chelsea fiind totuși un “monstru” european.

Însă, în teren, Lille a ținut piept cu brio și a avut multe acțiuni ofensive interesante.

De fapt, la capitolul statistic șuturi spre poartă, Lille stă mai bine: 15-9.

Acum, trupa lui Gourvennec nu mai are nici de pierdut. De aceea, tactica va fi una ofensivă.

Echipa de start probabilă a celor de la Lille: Jardim; Celik, Fonte, Botman, Djalo; Bamba, Andre, Xeka, Gudmundsson; David, Yilmaz

Pariul merge astfel în direcția gazdelor. Nu mă aștept ca Lille să se califice, deși nu ar fi imposibil. Pontul zilei de astăzi este “ Lille marchează”, la o cotă destul de valoroasă, de 1.50. Aceasta poate să fie jucată într-un combo, deși recomandat este să fie pariată single.

Juventus – Villarreal, echilibru aparent.

Juventus nu mai este sperietoarea din trecut, însă rămâne un nume mare al fotbalului european. Iar, uneori, partidele se câștigă și datorită mentalității de campion.

Lucrurile merg din ce în ce mai bine la “Bătrâna Doamnă”, deși locul ocupat în clasamentul intern, 4, nu este tocmai mulțumitor.

Totuși, după acel start de sezon ratat, o prezență în top 4 este obiectivul realist.

Forma este foarte bună, Juventus venind după 4 victorii consecutive. În weekend s-au impus 3-1 la Sampdoria, meci la discreția lor.

Partida cea mai importantă se joacă în această seară. Juventus se gândește chiar la trofeu, deși, pe hârtie, nu este cotată printre favorite. Însă, italienii nu pot să fie niciodată scoși din calcul.

În tur scorul a fost 1-1, un rezultat norocos pentru Juve, ținând cont că au marcat în minutul 1 iar apoi s-au aparat în mare parte din meci.

Echipa de start probabilă a celor de la Juventus : Szczesny; Danilo, Chiellini, De Ligt, Sandro; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Pelligrini; Vlahovic, Morata

“Submarinul galben” are ca obiectiv calificarea. Villarreal nu poate să fie intimidată, deoarece este campioana en-titre din Europa League.

Pe banca se află Emery, un specialist al cupelor europene, așadar există premise pentru un rezultat mare al spaniolilor.

Forma lor este bună, în afară de acel 0-1 de la Osasuna având 7 partide fără înfrângere.

În weekend s-au impus 1-0 cu Celta Vigo, victorie chinuită, venită după golul lui Parejo din minutul 64.

Echipa de start probabilă a celor de la Villarreal : Rulli; Aurier, Mandi, Torres, Pedraza; Coquelin, Parejo; Chukwueze, Lo Celso, Trigueros; Danjuma

În tur, Villarreal a fost echipa mai bună. Acum, datele sunt total diferite, însă cred că spaniolii pot să pună probleme.

Astfel, pariul merge pe un pariu pe reușite, “peste 2 goluri handicap asiatic”, deoarece cred că ambele echipe au forța să marcheze. Cota este foarte bună, 1.60, putând să o găsiți la majoritatea caselor de pariuri online.

