Obiectiv ratat? Ponturi pariuri pentru Sepsi – Universitatea Craiova (P)

ACS Sepsi, în drum spre resemnare

Sepsi nu este una dintre echipele slabe din România. Dimpotrivă. În alt context, cu mai mult noroc, echipa din Sf. Gheorghe ar fi avut aproape garantat un loc de play-off, putând să se lupte chiar și pentru titlu.

Însă, realitatea este departe de acest potențial. Sepsi se află doar pe locul 10 în Liga 1, la 9 puncte sub Farul Constanța, ocupanta ultimului loc de play-off (6).

Astfel, obiectivul este aproape ratat. Este greu de crezut că Sepsi poate să recupereze atâtea puncte în cele 8 etape rămase, mai ales că programul este unul destul de greu: meci acasă cu Universitatea Craiova, deplasare la UTA, la Rapid și meci acasă cu CFR Cluj.

Covăsnenii nu o să se dea bătuți, încă speră, însă au nevoie de un mic miracol.

Jocul este destul de bun. În primul meci al anului, Sepsi a pierdut 0-1 la FC Botoșani, după o partidă în care au dominat și au avut destul de multe acțiuni periculoase. O gafă majoră în apărare a dus la gol, iar moralul lor poate să fie destul de afectat.

Universitatea Craiova, sezon modest

Universitatea Craiova era, în mod normal, una dintre candidatele la titlu. Dacă ne uităm la ultimele sezoane, la lotul echipei, la publicul care o susține, la stabilitatea financiară, toate aceste variabile duc cu gândul la o echipă cu potențial enorm.

Craiova însă a dezamăgit crunt, iar înainte de pauza de iarnă avea 7 partide fără victorie.

Sezonul poate să fie salvat prin câștigarea Cupei, unde alb-albaștrii se află în semifinale, însă campionatul pare compromis.

Totuși, obiectiv există. Universitatea este pe 5 și are doar 3 puncte peste Rapid, prima echipă sub linia play-off-ului. Așadar, “juveții” trebuie să tragă tare pentru a nu rata o clasare în top 6.

Revenirea din pauză de iarnă a fost cu succes, Craiova trecând 1-0 de Rapid. Meciul a fost echilibrat, de o calitate mai slabă, însă Universitatea are o scuză: în săptămâna premergătoare meciului, peste jumătate din lot a stat în carantină, având noul coronavirus.

În aceste condiții de minimă pregătire, victoria este un rezultat uriaș. Mă aștept ca moralul să fie unul ridicat, iar oaspeții să aibă un ritm de joc mult mai susținut.

Vedem o partidă (în teorie) spectaculoasă. Sepsi are nevoie de 3 puncte, altfel mai mult ca sigur va rata play-off-ul, în timp ce Craiova joacă în general ofensiv, aceasta fiind filosofia lui Reghecampf.

Mă aștept la un meci cu multe reușite, de aceea pariul principal este over 1.5 goluri la o cotă de peste 1.50. În plus, Universitatea pare ușor favorită. X2 are iarăși o cotă peste 1.50, excelentă pentru un combo.

Columbia – Peru

Mergem în America de Sud, unde, în acest weekend, se dispută calificări pentru Campionatul Mondial din 2022.

Columbia se află momentan pe 4 în această grupă singulară, însă nu este deloc sigură de calificare. Până la urmă, gazdele au doar 17 puncte acumulate în 14 partide, cu doar 2 peste Bolivia, ocupanta locului 8.

În aceste condiții, orice deznodământ este posibil.

Columbia este în formă destul de slabă, venind după 5 meciuri oficiale fără succes. 4 dintre ele au fost remize 0-0, iar singura înfrângere a venit în Brazilia, 0-1.

Se poate vedea partea pozitivă: gazdele au primit un singur gol în ultimele 5 partide. Însă, nu au marcat absolut deloc în acest interval, lucru profund îngrijorător.

Peru are și ea șanse bune la calificare, fiind pe locul 5, la egalitate de puncte cu adversarii de astăzi. Oaspeții par în formă, în ultimele două partide oficiale trecând 3-0 de Bolivia și 2-1 de Venezuela.

Cele două echipe s-au întâlnit de două ori anul trecut la Copa America. Prima partidă a fost câștigată de Peru, 2-1, în timp ce Columbia și-a luat revanșa în grupa principală, 3-2.

Vedem că meciurile au avut goluri, lucru atipic lor. Mergem astfel pe un pariu pe reușite, “over 1.5 goluri”, având o cotă de 1.50. Aceasta poate să fie folosită într-un combo similar cu cele pe care le puteți găsi zilnic pe PariuriX, Cota 2 sau Biletul Zilei.

Decizia ONJN NR. 1773/29.09.2017