Întregul campionat se rezumă la un singur meci! Pronosticuri pentru FC Botoșani – FC Argeș, partidă decisivă pentru play-off! (P)

Vrei să înveți cum se joacă la pariuri sportive? Click aici pentru a citi sfaturile noastre pentru începători!

FC Botoșani poate da cu piciorul întregului sezon

FC Botoșani părea sigură de prezența în play-off. O echipă solidă, constantă, Botoșani deja începea să se relaxeze, mai ales după victoria 2-0 cu Academica Clinceni.

De atunci, moldovenii nu au mai obținut nici măcar un succes.

Trupa lui Croitoru pare într-o mini criză, având trei meciuri consecutiv slabe: 1-1 la Chindia, 0-0 cu Mioveni și 0-2 la Farul Constanța.

Este clar faptul că echipa nu trece prin cel mai bun moment, iar un nou eșec ar fi echivalentul unui dezastru.

Croitoru trebuie să-și monteze elevii și să le refacă încrederea în sine. Lotul este slăbit după plecările din iarnă, însă valoare individuală încă există.

La Farul, în ciuda înfrângerii, Botoșani a arătat foarte bine pe fază de atac. Și-a creat multe ocazii, a lovit de două ori bara și, în mod normal, trebuia să obțină minim un punct.

Pe teren propriu, trupa din Moldova este tradițional foarte puternică, iar acest sezon nu face excepție: are doar 2 înfrângeri în 14 etape.

Iar astăzi nici măcar nu are nevoie de victorie, la egal fiind matematic calificată în play-off.

FC Argeș, final oniric de campionat?

FC Argeș are un final de sezon incredibil. În acest an calendaristic are o singură înfrângere, 0-1 la FC U Craiova 1948, în rest obținând niște rezultate excelente: 1-0 la Farul Constanța sau 1-0 cu FCSB.

Cele 6 meciuri consecutive fără înfrângere cu siguranță au dus moralul echipei la cote ridicate.

Play-off-ul nu mai este o himeră, argeșenii fiind în totalitate la mâna lor. Un succes astăzi înseamnă un finish în top 6, indiferent de celelalte rezultate.

Rămâne de văzut dacă Argeș mai are energie în rezervor. Acest (re)tur de forță trebuie să fi consumat o parte din resursele lor, iar în general ultimul hop este și cel mai greu.

Acest lucru poate să fie explicat psihologic, deoarece percepția realității suferă o schimbare drastică: dintr-o echipă care nu mai are nimic de pierdut, Argeș poate pierde totul într-un singur meci.

Este probabil ca acum să resimtă o presiune mai mare decât de obicei.

Partea pozitivă este entuziasmul, după victoria de joi cu FCSB starea în cadrul echipei fiind de euforie.

Este cel mai important meci al sezonului pentru ambele echipe. Miza enormă duce la imprevizibilitate, așadar partida este complicată și din punct de vedere al pariurilor.

Totuși, Argeș trebuie neapărat să câștige, așadar va risca.

Peste 1.5 goluri are o cotă excelentă de 1.53, acesta fiind pariul zilei de luni.

CS Universitatea Craiova – Farul Constanța

Universitatea Craiova nu mai are șanse la titlu, însă a început să spere la locul secund. După seria neagră a celor de la FCSB, distanța între cele două s-a redus la doar 8 puncte, așadar 4 după înjumătățire.

O diferență foarte ușor de recuperat, mai ales dacă ne raportăm la traiectoria recentă.

Universitatea Craiova este clar într-o creștere, vine după 5 victorii consecutive, iar jocul arată din ce în ce mai bine.

Miercuri, trupa lui Reghe s-a impus 3-0 la Mioveni, pe un teren foarte dificil, atât la propriu cât și figurativ. Toți jucătorii s-au mișcat bine, iar Markovic a părut în formă de top, marcând două goluri.

Farul Constanța vine după 2-0 cu FC Botoșani, succes care a calificat-o matematic în play-off. Deoarece acest obiectiv a fost îndeplinit, ne putem aștepta la o relaxare în trupa lui Hagi.

Totuși, forma de moment nu poate să fie ignorată.

Farul vine după două succese foarte importante, 2-0 cu FCSB și 2-0 cu Botoșani, iar o nouă victorie aici o aduce la egalitate de puncte cu Universitatea.

Implicit, inclusiv Farul poate intra în lupta pentru locul secund.

Meciul pare foarte relaxat și spectaculos. Ambele echipe sunt în formă, așadar probabil o să vedem multe faze de poartă. Peste 1.5 goluri are o cotă de 1.50, aceasta putând să fie jucată într-un bilet al zilei de luni, asemănător cu proiectul zilnic de pe PariuriX.

Pentru o cotă mai mare, de 2.05, puteți încerca “ambele echipe marchează”.

Decizia ONJN NR. 1773/29.09.2017