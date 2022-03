Diavolii nu mai sperie pe nimeni! Pariuri pentru derby-ul etapei în Premier League, Manchester United vs. Tottenham! (P)

Vezi aici cele mai bune camere de poker online din România și profită de ofertele lor de bun venit!

Cadaverica Manchester United

Manchester United este echipa cea mai importantă din istoria Premier League, având cei mai mulți fani pe plan internațional. Bugetul trupei este întotdeauna impresionant, la fel și profitul obținut an de an.

Însă, pe plan sportiv, există o degringoladă generalizată, iar United încă nu a găsit soluția acestui declin.

Se părea că Ole este salvarea (Ole at the wheel), însă norvegianul a fost înlăturat din cauza rezultatelor din ce în ce mai modeste. În locul său a fost adus Rangnik, antrenor cu multă experiență. Se credea că acesta o să redreseze o corabie pe jumătate scufundată.

Rezultatul a fost opus. Manchester United a ajuns o epavă pe un fund de ocean, iar haosul din cadrul clubului este desăvârșit.

Ronaldo este în conflict cu antrenorul, fiind lăsat în afara lotului pentru derby-ul cu City (1-4). Apărarea gafează incredibil în fiecare partidă, iar în atac nu există inspirație.

Astfel, “diavolii roșii” sunt pe locul 5, la egalitate cu West Ham. În condițiile în care oponenții lor de aici, Tottenham, le răsuflă în ceafă, având și două meciuri mai puțin, partida de astăzi devine vitală.

Practic, dacă nu se impune, United poate să-și ia rămas bun de la o prezență în top 4.

Jocul este foarte modest. Dacă înfrângerea 1-4 de la City este cumva normală, diferența între cele două fiind imensă, remizele 0-0 cu Watford sau 1-1 cu Southampton nu pot să fie acceptate.

Ambele meciuri s-au disputat pe Old Trafford, iar în ambele United a avut probleme.

Probabil există o ieșire din această gaura neagră, însă Rangnik nu cred că poate să se lupte cu gravitația apăsătoare și cu niște jucători care nu par motivați.

Se pare că Ronaldo o să lipsească și astăzi. Cauza oficială este o accidentare.

Echipa de start probabil a celor de la Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Telles; Pogba, McTominay; Sancho, Fernandes, Elanga; Rashford

Tottenham, inconstantă

Tottenham are șanse bune să termine în top 4, deși distanța până la Arsenal este de 3 puncte. Mai mult, Hotspurs are și un meci în plus.

Însă, programul “tunarilor” este greu, urmând și meciul direct.

Până acolo, Tottenham are nevoie de victorie pe “Old Trafford”. Forma oaspeților este oscilantă, venind după două meciuri excelente: 4-0 la Leeds și 5-0 cu Everton.

Însă, a priori acestora, londonezii pierduseră 0-1 cu Burnley sau 0-2 cu Wolverhampton.

Atuul lor este antrenorul, Conte fiind un tactician desăvârșit, un profesor care poate să-i motiveze foarte bine.

Harry Kane joacă foarte bine sub conducerea sa, iar Son pare și el în formă excelentă, marcând în ultimele două partide.

Forța lui Tottenham s-a văzut tot în Manchester, însă cu City. Deși oponentul era de top, probabil cel mai dificil din lume, londonezii s-au impus 3-2, jucând foarte inteligent.

Cred că și astăzi Tottenham poate pune mari probleme.

Echipa de start probabilă a celor de la Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Doherty, Hojbjerg, Bentancur, Reguilon; Kulusevski, Kane, Son

Meciul pare echilibrat, cu Tottenham ușor favorită. Astfel, pariul zilei de sâmbătă merge pe x2, la o cotă de 1.75, una foarte valoroasă având în vedere contextul dat. Gol marcat Tottenham are o cotă de 1.34, destul de mică, însă potrivită pentru un combo.

CFR Cluj – FC Voluntari, meci ușor pentru campioană?

CFR Cluj a încheiat campionatul regulat pe primul loc, iar după înjumătățire a rămas cu 7 puncte în fața celor de la FCSB.

Ținând cont că bucureștenii par că se chinuie partidă de partidă, titlul este în mare măsură în vitrina din Gruia.

Totuși, clujenii nu pot să se relaxeze. Un început slab de play-off strânge mult clasamentul, iar apoi orice este posibil, presiunea putând să ducă la eșecuri.

Astfel, CFR trebuie să se impună astăzi.

Forma gazdelor este bună, venind după 5 victorii consecutive. Weekendul trecut s-au impus 4-1 cu Dinamo, iar în ultima deplasare au câștigat chiar cu Voluntari, 1-0.

FC Voluntari este una dintre surprizele campionatului, alături de FC Argeș. Locul ocupat momentan, 6, poate să fie îmbunătățit, mai ales că momentan se află la egalitate cu Argeș și cu Farul Constanța.

Totuși, ilfovenii par echipa cea mai slabă din top 6.

După ce s-au văzut calificați în play-off, cei de la Voluntari pare că s-au relaxat puțin. În ultimele trei partide nu au marcat gol, venind după 0-1 cu CFR și 0-1 la FCSB.

Înfrângerea de pe Arena Națională a fost ghinionistă, venită în minutul 93,însă Voluntari a jucat destul de modest.

Consider astfel că CFR este mare favorită. 1 solist are o cotă bună pentru un combo, 1,52, însă puteți risca și un handicap asiatic, -1 AH. Cota de 1.82 poate să fie jucată într-un combo precum Biletul Zilei de pe PariuriX.



