Continuă marșul triumfal? Ponturi pariuri pentru CS Mioveni – FCSB și Manchester City – Tottenham! (P)

FCSB, de neoprit!

FCSB face un campionat incredibil, iar această serie de 19 meciuri fără înfrângere o să ajungă o referință pentru anii următori.

Perioada fastă se poate prelungi, mai ales dacă ne uităm la program, iar FCSB poate să termine campionatul regulat cu 23 de partide în care nu a simțit gustul eșecului.

Dacă acest lucru se va întâmpla, este evident că bucureștenii vor deveni favoriți la titlu.

Chiar și acum, FCSB pare echipa numărul 1 din România. CFR are mari carențe, câștigând un singur meci în 2022 (și acela în minutul 94), așadar avantajul de ritm și de moral este de partea roș-albaștrilor.

Însă, nici FCSB nu pare constantă.

În ultimele etape au apărut o serie de probleme, multe reprize șterse și multe inexactități în apărare.

FCSB a remizat 3-3 cu CFR Cluj, egalând în ultimul minut, apoi a venit o serie de meciuri facile (pe hârtie): 3-0 cu Dinamo, 3-0 cu Academica Clinceni și 2-2 cu FC U Craiova 1948, un prim semnal de alarmă.

Iar etapa trecută, chiar pe teren propriu, trupa lui Petrea s-a impus dramatic, 3-2 cu Târgoviște, după ce la pauză au fost conduși 2-0.

Partea bună este mentalitatea, o încredere enormă în sine.

Însă, faptul că primesc goluri atât de ușor de la echipe care se luptă pentru evitarea retrogradării, este îngrijorător.

CS Mioveni, mai periculoasă decât în aparență

Mioveni este pe locul 12, o echipă care are griji în ceea ce privește retrogradarea. Acestea sunt mai degrabă teoretice, deoarece, de facto, Academica Clinceni și Gaz Metan Mediaș sunt aproape de faliment, deci nu vor putea să se salveze. Iar Dinamo este mult în urmă, la 14 puncte.

Mioveni însă nu se poate culca pe o ureche.

Echipa vine după un meci slab, 0-1 la FC Argeș, partidă în care au avut un singur șut pe poartă.

Însă, în rest, gazdele s-au descurcat destul de bine în acest an calendaristic, pe teren propriu remizând cu Voluntari și cu Farul, echipe de play-off.

În aceste condiții, nu cred că argeșenii sunt o victimă sigură.

Totuși, toate variabilele duc spre o victorie a oaspeților. FCSB are o echipă mult mai valoroasă, este mult mai motivată și are un moral excelent.

Cota pentru 2 solist este destul de mare, 1.60, acesta fiind pariul zilei de sâmbătă!

Manchester City – Tottenham

Manchester City a omorât iarăși Premier League. Trupa lui Guardiola are 9 puncte mai mult decât Liverpool și pare deja campioană, deși are și un meci în plus.

Totuși, un eșec astăzi ar strânge destul de mult ierarhia, iar “cetățenii” nu își permit acest lucru. Urmează un program foarte aglomerat, cu meciuri importante în Liga Campionilor, așadar pașii greșiți nu sunt tocmai acceptați.

City este în formă de top, intrând în această întâlnire după 13 meciuri fără eșec. Majoritatea dintre ele au fost dominate clar, câștigând 7-0 cu Leeds, 6-3 cu Leicester sau 4-0 cu Norwich.

Mai mult, încrederea ar trebui să fie ridicată și prin prisma partidei de marți din Champions League, 5-0 pe terenul celor de la Sporting.

În aceste condiții, calificarea în sferturi este deja obținută.

Echipa de start probabilă a celor de la Manchester City: Ederson; Walker, Dias, Laporte, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Bernardo; Mahrez, Foden, Sterling

Tottenham este una dintre echipele bune din Albion. Deși se află doar pe locul 8, trupa lui Conte poate să viseze la un finish în top 4, având 7 puncte sub Manchester United însă și 3 meciuri în minus.

Problema majoră este forma de moment.

Tottenham vine după trei înfrângeri consecutive în Premier League: 0-2 la Chelsea, 2-3 cu Southampton și 0-2 cu Wolverhampton. Ultimele două chiar pe teren propriu!

Londonezii au arătat foarte rău în defensivă în ambele confruntări, de exemplu Southampton având nu mai puțin de 23 de șuturi spre poartă, 10 dintre ele cadrate. Comparativ, Tottenham a avut doar 3.

Aceste găuri din apărare pot să fie fatale împotriva unei echipe precum City, care pune o presiune greu de suportat.

Echipa de start probabilă a celor de la Tottenham: Lloris; Romero, Dier, Davies; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Reguilon; Lucas, Kane, Son

În aceste condiții, este clar că City este uriașă favorită. Cota pentru victorie este foarte mică, 1.27, așadar putem alege un handicap. O victorie la cel puțin două goluri are o cotă de 1.82, foarte interesantă.

Evident, există și varianta unui meci spectaculos. Tottenham are capacitatea să marcheze, astfel “over 2.5 goluri”, cotat la 1.60, poate să fie o opțiune interesantă.

Arsenal – Brentford

Arsenal este una dintre surprizele plăcute ale sezonului. Dintr-o echipă fara perspective, care ajunsese de râsul suporterilor adverși, Arsenal a devenit o pretendentă serioasă la top 4.

Momentan, “tunarii” au 4 puncte sub Manchester United, însă și 3 meciuri mai puțin, o distanță ușor de recuperat.

Forma trupei lui Arteta este oscilantă, venind după un succes foarte important, 1-0 la Wolverhampton. A priori, remizaseră acasă 0-0 cu Burnely, o mare dezamăgire.

Echipa de start probabilă a celor de la Arsenal: Ramsdale; Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney; Partey, Xhaka; Saka, Odegaard, Smith Rowe; Lacazette

Brentford este pe locul 14, însă treptat intră în lupta pentru evitarea retrogradării. Oaspeții au 7 meciuri fără victorie, în general jucând foarte modest, pierzând 0-3 cu Liverpool, 1-3 cu United sau 0-2 cu City.

“Albinele” evoluează mult mai bine pe teren propriu, în deplasare având doar 2 victorii în 12 etape.

Lipsesc Tarique Fosu-Henry, Julian Jeanvier și Mathias Jorgensen.

Echipa de start probabilă a celor de la Brentford: Raya; Ajer, Jansson, Pinnock; Canos, Onyeka, Norgaard, Jensen, Henry; Mbeumo, Toney

Arsenal pare mare favorită. 1 solist are o cotă destul de atractivă, peste 1.40, care poate să fie jucată într-un combo, precum Biletul Zilei de pe PariuriX.

