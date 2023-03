Șampania și sportul, o relație de durată: nelipsită de la cursele de F1 și nu numai! (P)

În cazul în care vrei să descoperi mai multe detalii despre aceste alăturări care pot părea inedite la prima vedere, ai ajuns în locul potrivit! Iată mai multe informații despre legătura dintre vinul spumant și lumea sportului!

Formula 1 și formula vinului spumant

Vinul spumant produs în regiunea Champagne din Franța și cursele de Formula 1 au o istorie îndelungată împreună. Totul a început în anul 1967, când unul dintre piloții de curse, de origine american, a început o tradiție care s-a reluat anual. Pe numele său, Dan Gurney, pilotul câștigă în ’67 cursa de anduranță de 24 de ore ținută în Le Mans, orășelul francez din regiunea Pays de la Loire.

Însetat fiind și dorind să își sărbătorească victoria cum se cuvine, Dan Gurney le cere organizatorilor o sticlă de sampanie de calitate. Aceasta îi este adusă chiar atunci când se află pe podium, moment în care pilotul decide să agite sticla și să stropească vinul spumant pe mulțimea din public, care este la fel de încântată ca el.

Astfel, acesta este evenimentul în care se naște o tradiție ce va fi împrumutată în cadrul curselor de Formula 1. Din acest moment, vinul spumant obținut în Franța devine reprezentant pentru cursele de F1 și, implicit, pentru lumea motorsportului. De atunci, pilotul și membrii echipei câștigătoare își sărbătoresc victoria cu o sticlă de spumant de care se bucură atât ei, cât și publicul.

Mai mult, acest obicei devine reprezentativ pentru lumea sportului, motiv pentru care anumite branduri hotărăsc să lanseze sortimente create special pentru festivitatea de încheiere specifică sărbătorilor F1. Totuși, trebuie menționat și faptul că, începând cu anul 2021, s-a renunțat la șampanie și se folosește un alt sortiment de vin spumant.

Totuși, trebuie menționat și faptul că branduri precum Moet & Chandon au fost prezente la competițiile motorsportive pentru mai mult de 50 de ani.

Mai multe exemple din lumea sportului

Istoria dintre lumea sporturilor și cea a vinului spumant de origine franceză nu se încheie aici. De exemplu, în multe țări, inclusiv în Regatul Unit și Australia, se consumă pahare de șampanie în cadrul unor evenimente prestigioase de curse de cai, precum Royal Ascot și Melbourne Cup.

Băutura spumantă nu lipsește nici din cadrul competițiilor de tenis. Aceasta se servește jucătorilor și invitaților VIP în timpul anumitor turnee, inclusiv la Campionatele de Wimbledon. Tradiția aceasta a început în secolul al XIX-lea, mai exact în 1884, an în care are loc primul turneu de tenis la AELTC (All England Lawn Tennis and Croquet Club) din Londra.

Există mai multe motive care susțin legătura dintre sport și șampanie. Unul dintre acestea este faptul că spumantul franțuzesc rămâne un simbol al luxului și al succesului, pe care numeroase persoane aleg să îl folosească pentru a sărbători reușitele. Procedând la fel, vei înțelege farmecul unui astfel de ritual!