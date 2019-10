REVELATIA CHAMPIONS LEAGUE VINE IN ROMANIA! Norvegia a stabilit deja lotul pentru meciurile cu Spania si Romania

Din articol Norvegia, lot de gala pentru meciurile cu Spania si Romania

Nationala Norvegiei a anuntat lotul cu care se va confrunta in "dubla" cu Spania si Romania.

Selectionerul Norvegiei, Lars Lagerback, si-a ales cei 24 de jucatori cu care se pregateste sa lupte pentru calificarea in grupele Campionatului European din 2020. Norvegia va juca primul meci pe teren propriu cu Spania, urmand sa se deplaseze pe Arena Nationala pentru meciul cu Romania.

Cosmin Contra nu a anuntat inca cei 24 de jucatori convocati, insa o va face dupa ce se va disputa derby-ul FCSB - Dinamo. Romania intalneste mai intai selectionata Insulelor Feroe, in deplasare, urmat de meciul acasa cu Norvegia. Meciul cu norvegienii va fi unul dificil pentru romani, deoarece FIFA a suspendat intrarea suporterilor, insa pot avea pe stadion copii cu varsta pana la 14 ani.

Norvegia, lot de gala pentru meciurile cu Spania si Romania

Selectionerul Norvegiei dispune de multi tineri talentati in lot, printre care se regaseste cel mai bun jucator al lui Real Sociedad din La Liga, Martin Odegaard, care a impresionat cu prestatiile sale de la inceputul sezonului pana acum si a fost declarat si jucatorul lunii trecute. Surpriza lui Lagerback o reprezinta revelatia Champions League, Erling Haaland, cel care a inscris in hat-trick la debutul sau in competitie, la doar 19 ani.

Lotul Norvegiei arata astfel: Rune Jarstein, Andre Hansen, Orjan Nyland, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami, Omar Elabdellaoui, Ruben Gabrielsen, Even Hovland, Birger Meling, Havard Nordveit, Tore Reginiussen, Jonas Svensson, Sander Berge, Tarok Elyounoussi, Markus Henriksen, Stefan Johansen, Fredrik Midtsjo, Mathias Normann, Ole Kristian Selnaes, Martin Odegaard, Erling Haaland, Bjorn Johnsen, Joshua King, Alexander Sorloth.

Meciul Insulele Feroe - Romania are loc in data de 12 octombrie, de la ora 19.00, iar meciul cu Norvegia va avea loc pe data de 15 octombrie, de la ora 21.45 pe Arena Nationala. Ambele meciuri sunt transmise in direct la PRO TV.