NORVEGIA 2-2 ROMANIA | Reactia lui Contra dupa egalul miraculos de la Oslo: "Am avut noroc! Este rezultatul care ne poate duce la Euro!"

Nationala Romaniei continua lupta pentru UEFA EURO 2020 dupa 2-2 in Norvegia.

Selectionerul Romaniei, Cosmin Contra, a vorbit pentru Pro TV dupa egalul din Norvegia obtinut dupa reusita lui Claudiu Keseru din prelungiri. Romania continua sa spere in calificarea la UEFA EURO 2020.

"Un egal norocos dupa felul in care am jucat, cel putin pana la 2-0. Acest spirit de a nu se da batuti exista la nationala, dar continuam sa facem greseli care te costa la acest nivel si daca nu incercam sa punem in aplicare ce facem la antrenamente, vom avea de suferit.



Stiam ca sunt o echipa puternica, cu jucatori dezechilibranti, ne-au pus multe probleme la contraatacuri. Primul gol vine dupa o greseala in lant, al doilea vine la fel. Sunt goluri care puteau vine evitate. Dupa 2-0 am schimbat un pic tactica. Ianis, Maxim, Tucudean au intrat foarte bine, au schimbat jocul nostru iar acest egal ne poate duce la Euro.



Putem egala Suedia la puncte, trebuie sa castigam cu Malta, ei au cu Spania. Trebuie sa invatam multe din meciurile cu Suedia si Norvegia. Sunt bucuros pentru acest punct, o sa revad acest meci si o sa iau decizii pentru meciul de luni.



Sunt antrenor, trebuie sa iau decizii. Cei care au intrat, inclusiv Maxim, au facut sa avem mult mai multa prezenta in preajma careului. 100% (il vad pe Ianis titular cu Malta). Orice meci se poate complica, trebuie sa fim seriosi din primul minut, sa ne facem meciul usor. Trebuie sa fim foarte criticati" a spus Cosmin Contra la Pro TV.

Contra: "Nu sunt multumit de Grozav"

Cosmin Contra a criticat evolutia lui Gica Grozav, cel care a fost schimbat dupa reusita de 1-0 a Norvegiei.

"Nu pot sa fiu multumit, ma asteptam mult mai mult de la Gicu Grozav, stiu ce poate sa faca. Are niste calitati pe care nu si le-a pus in valoarea in aceasta seara. Imi asum anumite lucruri si incerc sa fiu pe viitor mai inspirat. (Keseru) are o lovitura la genunchi, a strans din dinti si a marcat cele 2 goluri. In careu este un killer, ne ajuta foarte mult in momentul de fata si nu il putem scoate din echipa" a spus Cosmin Contra la Pro TV.