Gestul FABULOS al lui Sergio Ramos din meciul cu Suedia! Ce a facut capitanul ibericilor! VIDEO

Nationala Spaniei a castigat partida cu Suedia de pe teren propriu si ramane lider incontestabil in grupa F din preliminariile UEFA EURO 2020.

Sergio Ramos a deschis scorul din penalty si avea posibilitatea sa reuseasca o dubla in minutul 85. Cu toate acestea, capitanul Spaniei a ales sa ii ofere posiblitatea de a inscrie lui Alvaro Morata, cel care a avut parte de un sezon dificil cu Atletico Madrid.

Gestul lui Sergio Ramos l-a surprins si pe Morata, care nu se astepta sa execute: "Nici macar nu l-am intrebat, pentru ca stiu ca el vrea mereu sa inscrie, dar a facut un gest incredibil. Ii multumesc si el stie ce cred despre el", a spus Morata.

Ramos gives the penalty to Morata pic.twitter.com/77nRACybIA