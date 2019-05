Sa fie acesta secretul succesului in Liga 1? Exemplul performantei pe burta goala

Liga 1 este fara doar si poate campionatul paradoxurilor. Sarea si piperul din fotbaul european daca imi permiteti.

Autor: Casian Soneriu



"Sibiule spune tu, cine este liderul", se auzea din vestiarul celor de la Gaz Metan dupa victoria din derby-ul local cu Hermannstadt. Da, Gaz Metan e prima in play-out. Peste mai galonata Dinamo si cu un rezultat pozitiv in etapa urmatoare scapa matematic de retrogradare.

Dar obiectivele sunt marete. Se vrea ca Gazul sa castige play-out-ul in acest sezon, iar in sezonul viitor sa o inlocuiasca pe Sepsi acolo sus, in play-off, unde chiar conteaza.

Interesant este altceva. Ca la Medias nu s-au platit salarii de vreo 3 luni. Probabil ca nu e vina conducerii, nici nu vrem sa abordam subiecte de acest gen in articolul acesta. Vedem un grup de baieti care parca sunt zmei de cand nu si-au mai primit banii.

Gazul nu a mai pierdut de vreo 3 luni si tot de pe atunci n-au mai vazut nici bani. E interesant cum se mobilizeaza baietii astia in momente de acest gen si desigur ca nu e deloc normal sa nu fie platiti, dar tare mi-e teama ca o sa vada restul patronilor ce se intampla la Medias si nu o sa-si mai plateasca fotbalistii. Cui nu i-ar placea ca echipa lui sa castige 7 din cele 8 meciuri jucate in play-out.

Si cand ne gandim la faptul ca Plesca si compania au pierdut chiar la Medias cu Hermannstadt in sezonul regulat pe vremea cand erau cu banii la zi. Cea mai buna forma a echipei in acest sezon vine tocmai acum cand nimeni parca nu se astepta.

Fara doar si poate la Medias exista un grup unit si Edi Iordanescu este omul perfect pentru o asemenea echipa. Au stiut ce sa aduca. Au oamenii de la Gaz Metan un talent incredibil de a gasii straini pe bani putini care sa faca performanta. Plus afacerea Fortes. Si trebuie mentionat afacere cu litere mari pentru ca saracul Fortes pe care au vrut multi sa-l naturalizam nu a lovit decisiv nici macar o data la Craiova, iar Gazul il aduce inapoi pe Rondon. Cel din urma a fost aproape sa se lase de fotbal acum 2 ani, iar acum e unul dintre cei mai buni atacanti din Liga 1.

Edi Iordanescu a promis ca nu vor mai exista probleme financiare la Gaz Metan in sezonul viitor. O sa fie interesant de vazut cum va juca atunci echipa. Se vrea in play-off si imi permit sa spun ca daca Gaz Metan isi pastreaza in mare parte acelasi lot si mai aduc 2-3 fotbalisti care sa devina decisivi, au sanse importante sa intre intre primele 6 ale tarii.

Cand toata lumea credea ca adevaratul soc la echipa este schimbarea antrenorului, iata ca avem dovada, adevaratul soc este golirea conturilor. :) Partea buna e ca totul o sa se rezolve. Pe plan sportiv este deja totul rezolvat, dar si planul financiar este esential.

sursa foto: www.gaz-metan-medias.ro