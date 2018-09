OPINIE Gabriel Chirea / Lui Nicusor i s-au urcat un penalty si un corner la cap

Stanciu aseamana un egal scremut contra Serbiei cu pozitia de lider mondial in tenisul feminin al Simonei Halep sau cu castigarea Ligii Campionilor la handbal feminin de catre CSM Bucuresti.

Dupa o partida slaba contra Muntenegrului la Ploiesti, in care tricolorii au obtinut un egal, si dupa inca un meci dezlanat la Belgrad, in fata unei echipe relaxate a Serbiei, terminat tot cu o remiza, Stanciu si-a ascutit gherutele pe nervii fanilor nationalei. Nu a mai avut rabdare nici sa castige vreo partida, nici nu a mai asteptat o calificare de orice fel, ca profesorul Nicusor s-a apucat sa dea lectii de fotbal, romanism si de fiziologie a efortului sportiv.

"Nu ca am fi castigat ceva, dar pana la urma am dat si ultima picatura de energie pe teren pentru Romania. Uneori castigam, alteori avem rezultate ca cel din meciul cu Muntenegru, iar alteori pierdem. Dar mereu dam totul. Unii oameni trebuie sa inteleaga ca fotbalul a progresat enorm si nu mai exista nicio echipa mica. Oricum, din partea unora dintre voi nu ne putem astepta sa fiti patrioti din moment ce Simona Halep e numarul 1 mondial la tenis si la prima infrangere o huliti, iar fetele de la handbal castiga Liga Campionilor si dupa, la primul esec, sunt cele mai slabe. Evident ca nici noi nu asteptam prea mult sprijin de la unii dintre voi. Pentru toti ceilalti: Va multumim! Hai Romania!", a scris Nicusor Stanciu, aseara, pe Facebook, infierbantat de transformarea unui penalty si de o pasa de gol din corner, in meciul cu Serbia. Dupa cateva minute, probabil la indemnul oamenilor din departamentul de comunicare din cadrul FRF sau dupa ce a mai analizat inca o data ce a scris, mijlocasul nationalei Romaniei a sters postarea.

Remarca tupeista a lui Stanciu dupa remiza cu Serbia vine de nicaieri si pare fara rost, pentru ca in ultima vreme echipa nationala chiar nu a mai fost atacata sau criticata ca in trecut. In ciuda evolutiilor elucubrante ale "tricolorilor", lumea a venit la stadion, biletele si tricourile s-au vandut, partidele au avut audiente bune la tv, iar jucatorii nu au fost scosi cu dubele de pe stadion si nu au fost agresati in viata civila, asa cum se intampla prin alte tari mai fierbinti. Fanii romani au inteles ca jucatorii tricolori depun efort fizic pe teren, iar antrenorii fac efort mental pe banca de rezerve, toti incearca sa faca ceva constructiv, dar atata pot. Vorba aia, "de unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere". Au inteles sarmanii fani ai nationalei Romaniei, vlaguiti si resemnati, albiti si imbatraniti inainte de vreme de prestatiile lui Stanciu&co., ca nu mai exista echipe mici si asa mai poate o echipa mediocra ca a noastra sa mai smulga cate un egal scremut prin "oficiale" sau niste victorii prin amicale, pe unde adversarii isi protejeaza picioarele si nu sunt atat de interesati de rezultat. De unde ne bateam cu caramida in piept de mandrie pentru valoarea si atitudinea jucatorilor nostri, am ajuns, dupa ani de zile de urmarit evolutiile inhibate ale lui Stanciu, Chipciu, Pintilii, Keseru, Chiriches, Sapunaru si ale celorlalti jucatori din generatia lor, sa ne uitam la meciurile echipei nationale asa cum te uiti la un pui de pasare cazut din cuib caruia ii da o pisica tarcoale sau la un batran care abia se misca pe trecerea de pietoni si se interpune pe traiectoria unui vitezoman - cu mila si cu anticipatia dezastrului.

Ar fi fost interesant sa fie intrebat Stanciu de ce nu a avut o rabufnire de orgoliu asemanatoare si dupa meciul cu Albania de la Euro 2016, dupa ce fostului patron de la FCSB a recunoscut ca le-a tras teapa belgienilor, umflandu-i pretul de transfer, dupa ce a ratat penalty-ul cu Muntenegru si am terminat pe locul 4 in grupa de calificare la CM 2018, dupa ce Anderlecht l-a aruncat ca pe o masea stricata sau dupa ce nu a reusit, saptamana trecuta, sa invinga Muntenegru, echipa venita fara jumatate dintre titulari si cu un om eliminat pe final de partida. Se pare ca domnul Stanciu vrea doar sa primeasca bezele, aplauze, bani si sa i se ceara autografe, dar refuza sa isi faca, din cand in cand, un test de penibilitate, ca sa vada daca nu se umple de ridicol.

Cel care cerea sa i se spuna "Nicolae" si nu "Nicusor", ca doar nu mai era copil, refuza sa se maturizeze si are o memorie selectiva. Daca tot e barbat adevarat, poate nu ar strica sa se priveasca din cand in cand pertinent in oglinda si sa isi mai dea o pereche de palme, un proiect didactic, daca tot confunda un egal in Divizia C a Ligii Natiunilor cu locul 1 in clasamentul WTA sau cu castigarea Ligii Campionilor la handbal.

Autor: Gabriel Chirea