Rusii indeamna oamenii sa stea acasa cu o campanie senzationala! Au luminat toate stadioanele cu ajutorul LED-urilor 

Rusii s-au folosit de stadioane pentru a-i indemna pe oameni sa ramana in casele lor. Demersul lor a fost preluat de UEFA, care a postat pe contul oficial un filmulet in care stadionul care a gazduit finala Campionatului Mondial din 2018, Lujniki, din Moscova aparea luminat, iar pe el era scris mesajul '#StatiAcasa'.

????️ Stadiums across Russia have been using LED lighting to urge people to stay at home amid the #COVID19 outbreak. ???? https://t.co/6YXnvs4V8n