NATIONS LEAGUE | Italia - Polonia este super meciul de azi | 21:45 Romania - Muntenegru LIVE la PRO TV

11:48

PROGRAMUL COMPLET AL MECIURILOR DIN NATIONS LEAGUE (09.07)



Liga A



Grupa A3: Italia - Polonia (21:45)



Liga B



Grupa B2: Turcia - Rusia (21:45)



Liga C



Grupa C1: Albania - Israel (21:45)

Grupa C4: Lituania - Serbia (21:45) Romania - Muntenegru (21:45 in direct la PRO TV)



Liga D



Grupa D3: Azerbaijan - Kosovo (21:45) Feroe - Malta (21:45)



REZULTATELE MECIURILOR DE IERI (09.06)



Vezi AICI toate rezumatele meciurilor jucate ieri in Nations League.







Ieri meciul vedeta a fost Germania - Franta scor final 0-0, dar astazi intra in scena Italia lui Insigne si Polonia lui Lewandowski. Meciul nationalei noastre este in direct la PRO TV de la ora 21:45.



Este ziua a 2-a in Nations League. Romania debuteaza in competitie cu o partida fara suporteri la Ploiesti. Intalnim Muntenegru, iar Chipciu si compania vor revansa dupa infrangerea din preliminariile pentru Rusia 2018.