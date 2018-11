Mbappe si-a gasit nasul! Fundasul de 70.000.000 euro dorit de Barcelona l-a anihilat aseara! Faza care a ridicat publicul in picioare la Rotterdam

Kylian Mbappe este considerat a fi unul dintre cei mai rapizi fotbalisti din fotbalul actual. El a avut, insa, parte de un adversar pe masura in Olanda 2-0 Franta.

Pustiul Mbappe a fost anihilat de un alt pusti aseara, in meciul castigat de Olanda cu 2-0 impotriva Frantei, in UEFA Nations League. Fundasul de 19 ani Matthias De Ligt, de la Ajax, a reusit sa se achite ireprosabil de sarcini in fata campionului mondial.

De Ligt, care se afla pe lista Barcelonei si care este evaluat la 70.000.000 euro, a reusit sa ridice publicul de la Rotterdam in picioare la o faza la care nu doar ca a reusit sa-i tina piept lui Mbappe, ci chiar l-a devansat la viteza.

Mbappe realizing it will take more than pace alone to beat De Ligt 1v1. His Positional play is like a veteran and he's faster than Virgil — Robert Cazorla (@CazorlaRoba) November 16, 2018