Erling Haaland si-a surprins placut un adversar! Perla Borussiei a vrut neaparat tricoul unui nord-irlandez: care a fost motivul

Erling Haaland (20 de ani) a marcat o dubla in victoria Norvegiei, scor 5-1 in fata Irlandei de Nord.

Erling Haaland a marcat in ambele meciuri din Nations League ale Norvegiei. Dupa ce i-a inscris Austriei, Haaland a reusit aseara o dubla in fata nord-irlandezilor.

La finalul meciului, atacantul Borussiei s-a dus la Stuart Dallas pentru a-i cere un schimb de tricouri. Dallas este fundasul lui Leeds United, in Premier League, echipa pe care o simpatizeaza Haaland si la care spunea in trecut ca si-ar dori sa joace.

"Cred ca este un fotbalist foarte bun si a fost cel mai bun din teren astazi", a spus Haaland despre Dallas.

Erling Haland: "Vreau sa castig Premier League cu Leeds United intr-o zi!"

Haaland este nascut in Leeds, iar tatal sau, Alf-Inge Haaland, a evoluat la sfarsitul anilor '90 pentru nou-promovata din Premier League.

"Visul meu este sa castig Premier League cu Leeds. In plus, scopul meu este sa devin un jucator mai bun decat a fost tatal meu. Sper sa obtin si mai multe selectii la echipa nationala decat el", declara Haaland, potrivit leeds-live.co.uk.

Pana sa faca pasul in Premier League, Haaland rupe plasele in Bundesliga. Adus in luna ianuarie a acestui an, atacantul norvegian a marcat deja 16 goluri in 18 partide pentru Dortmund.