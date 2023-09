„Trebuia să ieșim de pe teren de 30-40 de ori la cât ni s-a strigat asta!” Nicolae Stanciu îi apără pe suporterii României în scandalul cu Kosovo 

Comisia de Disciplină a UEFA a decis să amendeze Federația Română de Fotbal cu 52.000 de euro și a dictat ca meciul România - Andorra să se joace fără spectatori, prezența în tribune fiind permisă dar copiilor sub 14 ani. Federația din Kosovo s-a revoltat văzând pedeapsa „ușoară” primită de români, după ce meciul a fost suspendat aproximativ 50 de minute, în urma banner-ului afișat de fanii din „Uniți sub tricolor”, pe care era scris „Kosovo e Serbia”.

Fanii i-au huiduit pe kosovari încă din startul meciului, iar apoi au început să strige „Serbia, Serbia”, până în minutul 17, când arbitrul a dispus întreruperea partidei.

Căpitanul Stanciu îi apără pe fanii din „Uniți sub tricolor”

Căpitanul naționalei, Nicolae Stanciu, a comentat incidentele de la România - Kosovo și sancțiunea primită de națională. Mijlocașul care a marcat în remiza lui Damac cu Al-Hilal, echipa lui Neymar, scor 1-1, a precizat și că tricolorii ar fi putut părăsi terenurile la meciurile din deplasare de multe ori, când au fost abuzați rasial de galeria adversă, care a strigat „țiganii” pe diferite stadioane.

„Din ce am văzut, pot veni copiii la meciul cu Andorra. Chiar dacă ne-au suspendat acum, nu putem să controlăm ceea ce fac fanii. Până la urmă partea aceea a suporterilor sau grupul de la Uniți sub tricolor au fost singurii care au venit peste tot, în orice deplasare, oriunde am fost, și în Feroe, și în Islanda, peste tot. Niciodată nu ne-am simțit că jucăm în deplasare.

Au fost aproape de noi și nu mă apuc eu acum să-i critic, pentru că sunt lucruri pe care noi, fotbaliștii, nu le putem controla. Mi se pare că meciul cu Andorra e și duminică, la o oră târzie. Poate fi un dezavantaj, dar dacă vor veni copiii, indiferent de câți vor veni, va fi o bucurie și pentru noi să-i vedem în tribună și sunt sigur că vor fi foarte gălăgioși.

Vorbeam cu atacantul kosovarilor, Muriqi. Înțelegea că nu putem controla noi ce se întâmplă în tribună, la fel cum nici ei, în Kosovo, nu au putut controla faptul că nu ne-am auzit imnul, am fost huiduiți și numiți 'țigani'. De câte ori am fost făcuți 'țigani', trebuia să ieșim de pe teren de 30-40 de ori, dar noi nu am făcut niciodată mare scandal din cauza asta.

Când am revenit pe teren, voiau și ei, voiam și noi să câștigăm meciul mai mult decât oricând. Ei erau mai motivați să ne bată la noi acasă, după cele întâmplate. Iar noi la fel”, a declarat Nicolae Stanciu la Fanatik.