„Suntem sub nivelul pe care mi-l doresc!” Edward Iordănescu, bucuros după victoria cu Andorra: „Atunci am nopți albe! Mă deranjează!” 

Tricolorii s-au impus în duelul de pe Arena Națională cu Andorra, disputat cu peste 20.000 de copii în tribune după suspendarea primită de la UEFA. Scorul a fost deschis de Nicolae Stanciu, în minutul 23, iar Ianis Hagi a dublat avantajul cinci minute mai târziu.

România a mai marcat o dată înainte de pauză, prin Răzvan Marin, care a transformat fără probleme un penalty. Tabela de marcaj a fost închisă de Florinel Coman, care a înscris în minutul 51 primul său gol pentru naționala României.

Edward Iordănescu

Edward Iordănescu a vorbit la finalul meciului, extrem de mulțumit pentru victoria obținută și a ținut să le mulțumească copiilor din tribune pentru atmosfera făcută.

„Pentru viitorul României au fost alături de noi, i-am simțit incredibil, cu o energie fantastică, au fost fabuloși. Mărturisesc că am discutat cu toții împreună cu băieții să jucăm și pentru copii. Felicit echipa, aveam mare nevoie de puncte, o echipă foarte arțăgoasă, deși azi a primit patru goluri, să nu uităm că au încurcat mulți adversari. Au marcat cu Kosovo, Israel și Elveția, noi în două meciuri am marcat șase goluri fără să primim.

Presiune e tot timpul, mai ales la națională și după 8 ani de secetă. Rămân consecvent, echipa este peste nivelul arătat în Nations League, dar sub nivelul pe care eu mi-l doresc și pe care știu că îl putem atinge. Suntem neînvinși, sunt 10 meciuri oficiale de când echipa României nu a pierdut, sunt bucuros și mândru de băieți pe care îi felicit.

Am schimbat pentru că mereu am fost adeptul sistemului de rotație pentru că nu avem un istoric foarte bun cu meciuri din 3 în 3 zile, atunci aducem energie nouă, în special de la mijloc în sus. Mă bucur că avem trei jocuri fără gol primit, mă bucur că avem de departe cea mai bună defensivă din grupă.

Mă bucur că am reușit să deblocăm jocul cu o fază fixă de data asta, mă bucur pentru Ianis că a marcat după mult timp, mă bucur pentru Florinel, și nu în ultimul rând pentru Bîrligea care e debut. L-am aruncat cu toată încrederea, sunt mulți băieți tineri, avem o medie de vârstă de 25 și un pic, ne bucurăm în seara asta și ne pregătim pentru următoarele meciuri.

Am schimbat câteva opinii cu antrenorul Andorrei, cred că scoate 200% din echipă, o echipă muncitoare, care a produs surprize. Sunt un antrenor muncitor și consecvent în munca lui, cu mijloacele lui, nu mă clatin. Sunt valuri și valuri de critici, am făcut 0-0 în Belarus cu un joc dominat cap coadă. Pe mine, personal, criticile mă lasă să dorm noaptea, poate uneori adorm mai greu, dar ce mă deranjează e când sunt jigniri la adresa jucătorilor, atunci am nopți albe, pentru că băieții aceștia vin cu tot sufletul la echipa națională.

Oli a călcat strâmb la antrenament, a fost în contact continuu cu noi, a fost sub observație, antrenamentul oficial a fost fără intensitate și adversitate, am considerat că e important ca el să aibă ultimul cuvânt. Din discuțiile cu staff-ul medical am preferat să nu riscăm cu el. Niciodată nu voi face ceva ce știu că pune la risc vreun jucător, avem staff medical de top, când un jucător are probleme fiți siguri că nu riscăm niciodată nimic”, a declarat Edward Iordănescu la finalul meciului.

Clasamentul în grupa României

1. România - 16p (8 meciuri, golaveraj +9)

2. Elveția - 15p (7 meciuri, golaveraj +12)

3. Israel - 11p (6 meciuri, golaveraj 0)

4. Kosovo - 7p (7 meciuri, golaveraj 0)

5. Belarus - 6p (8 meciuri, golaveraj -7)

6. Andorra - 2p (8 meciuri, golavaraj -14)

Programul României

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția (Arena Națională, București)

Programul Israelului

15 noiembrie, ora 21:45: Israel - Elveția (meci care trebuia să se dispute în octombrie)

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: Andorra - Israel

Kosovo - Israel (meci care trebuia să se dispute în octombrie, amânat. UEFA nu a comunicat noua dată de disputare)

Programul Elveției

15 noiembrie, ora 21:45: Israel - Elveția

18 noiembrie, ora 21:45: Elveția - Kosovo

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția