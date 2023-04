Selecționata lui Edward Iordănescu se află, așadar, pe locul doi în Grupa I, cu șase puncte și un golaveraj de trei goluri. Lider e Elveția, cu același număr de puncte, dar care deține un golaveraj mult mai bun decât al reprezentativei de fotbal a României, de plus opt goluri.

„L-ați simțit pe Edi că ar vrea să plece de la națională?” Răspunsul suprinzător oferit de Anghel Iordănescu

Anghel Iordănescu, ultimul selecționer care a dus naționala la un turneu final (EURO 2016), a vorbit despre fiul său, Edi Iordănescu, și a evidențiat că pe actualul dirijor al reprezentativei nu îl împiedică nimic și că își dorește să continue în ciuda criticilor.

„(n.r. l-aţi simţit pe Edi că ar vrea să plece de la naţională?) Am să vă spun cinstit, m-a surprins că am văzut că e hotărât, m-a surprins că am văzut că este responsabil prin masurile şi deciziile pe care le-a luat, şi-a asumat responsabilitatea. Îmi spunea, 'cu riscul că atrag critici şi că voi da naştere polemicilor, îmi asum acest lucru şi merg mai departe'. E un semnal pe care ar trebui să îl perceapă toată lumea.

Am avut câteva discuţii pe această temă şi îi spuneam că selecţionerul e cel mai expus, reprezintă ţara şi toţi sunt avizaţi să îşi dea cu părerea. Toţi cred că ar face cea mai bună selecţie şi că ar alcătui cel mai bun prim 11. I-am dat câteva exemple cu mine însumi, îi dădeam exemple că am fost desfiinţat, am fost terfelit şi în momentele cele mai bune ale naţionalei, i-am dat exemplul lui Răzvan Lucescu, care a avut susţinere, presă bună, şi el a fost desfiinţat când a plecat.

El era hotărât, pregătit, a venit dupa experienţa FCSB, care l-a întărit, şi pot să spun că dacă la FCSB nu a avut susţinerea patronului, din fericire pentru el, la FRF a avut susţinerea conducerii federaţiei”, a spus Anghel Iordănescu, potrivit Orange Sport.

România - Belarus 2-1

„Tricolorii” au început în forță meciul de pe Arena Națională. Nicolae Stanciu a înscris o bijuterie în minutul 17, iar Andrei Burcă a majorat diferența doar două minute mai târziu.

Înainte de fluierul final al primei reprize, Tudor Băluță s-a accidentat, iar Edward Iordănescu a fost forțat să facă o schimbare, introducându-l, în consecință, pe Alexandru Cicâldău pe suprafața de teren.

În partea a doua a meciului, partida a fost mai tăcută. Cu toate astea, Vladislav Morozov a redus din diferență în minutul 86, dar prea târziu ca Belarus să smulgă un rezultat de egalitate.

Echipele de start:

România: Radu – Manea, Drăgușin, Burcă, Opruț – R. Marin, Băluță, Stanciu-cpt. – Moruțan, Alibec, Man

Rezerve: Niță, Moldovan – Rațiu, Rus, Cicâldău, Munteanu, Olaru, M. Marin, Dobre, Tănase, Oct. Popescu, Sorescu

Selecționer: Edward Iordănescu

Belarus: Plotnikov - Bykov, Volkov, Khaderkevich, Malkevich - Kovalev, Selayava, Yablonski, Ebong - Bakhar, Khvaschinski

Rezerve: Makavchik, Kudravets - Stepanov, Shvetsov, Polyakov, Shauchenka, Bacharou, Yuzepchuk, Kalpenko, Grechikho, Klimovich, Marozau

Selecționer: Georgi Kondratiev