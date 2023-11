„Ce aveți, fraților? Am văzut meciul cu Kosovo, a fost senzațional!” George Pușcaș, apărat de un oficial FRF: „O nedreptate”

George Pușcaș (27 ani) a contribuit decisiv în victoria cu Israel, scor 2-1, din penultima rundă a preliminariilor EURO 2024. Atacantul naționalei, criticat deseori pentru prestațiile pe care le-a avut sub tricolor, a marcat golul egalizator în meciul de sâmbătă seară, în minutul 10.

Selecționerul Edward Iordănescu fusese dur criticat pentru faptul că l-a tot convocat pe Pușcaș, în contextul în care nu a primit minute de joc la echipa de club în acest sezon, iar randamentul la națională nu a fost cel așteptat. Atacantul i-a răsplătit însă încrederea cu golul egalizator, iar acum este apărat din interiorul FRF.

Andrei Vochin îl apără pe George Pușcaș: „Oamenii nu au văzut cât de important este pentru echipă!”

Consilierul lui Răzvan Burleanu, Andrei Vochin, a vorbit despre situația lui George Pușcaș, căruia i-a luat vehement apărarea. Oficialul FRF consideră că criticile la adresa atacantului sunt nejustificate.

„La Pușcaș, am stat și m-am uitat. E al doilea marcator al naționalei după Stanciu. Avea 10 goluri înainte de meciul cu Israel. Ca atacant, a dat 10 goluri în 38 de meciuri, vezi că știu cifrele.

Ce aveți, fraților? Ok, am zis poate sunt eu nebun. Am fost în Kosovo și am văzut meciul pe terenul ăla acolo. Mi-a plăcut cum a jucat Pușcas pentru echipă, a fost senzațional. Dar mie mi-a plăcut cum a jucat și Coman. Eu am o problemă că îmi plac ăștia care joacă defensiv. Au spus că Coman nu a jucat nimic, fundașul stânga Coman. Parcă Tănase nu era tot fundaș stânga. Dacă faci o analiză, prin comparație, îmi aduc aminte de Victor Pițurcă la Steaua.

De nu îl înjurau că era ratangiu. Pițurcă era super tehnic, dar rata. Și am auzit un bătrân în spate. Și spuneau că îl tot înjură pe Pițurcă, de ce nu înjură pe altul? Păi cum, ăla nu apare la ratare, nu apare în joc. El e de 4-5 ori în joc. De ăla nu spui nimic că nu ajunge acolo. În fine, să revenim la Pușcaș și la nedreptatea care i s-a făcut. Prin faptul că oamenii nu au văzut cât de important este pentru echipă, pentru o astfel de echipă”, a declarat Andrei Vochin pentru Fanatik.

George Pușcaș, discurs-manifest după calificarea României: "Lumea nu mă cunoaște! Am mers după mingea aia de parcă era ultima"

„De abia mai am voce. E mândrie enormă. Munca pleacă de la primul meci. Astăzi cred că orice român e fericit. Sper că românii s-au uitat la noi și au fost mândri, pentru că România poate arăta bine.

Am stat la linie, perfect, știam că acolo e pâinea mea, în careu. M-am dus după mingea aia gândindu-mă că e ultima. Știam că trebuie să marchez.

Lumea nu mă cunoaște personal, mă vede doar pe teren și mă judecă doar acolo. E normal. Am fost criticat. Eu sper că criticile mi-au adus un plus. Știam în sufletul meu că până în capăt voi duce munca.

E o chestie între mine și mister pe care o ducem de ceva timp împreună. Avem o relație specială. Am clădit o prietenie bună, atât ca antrenor, cât și ca om. Ne-am ajutat mult. Împreună ne completăm”, a spus George Pușcaș după meci la Prima TV.