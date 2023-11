Decizia luată de George Pușcaș, după ce italienii au scris că e aproape de transfer

Atacantul a reușit să marcheze în partida cu Israel, câștigată de ”tricolori” cu scorul de 2-1. Golul semnat de Pușcaș vine după ce atacantul a fost de mai multe ori criticat în spațiul public pentru forma sa modestă de la echipa de club.

Presa din Italia a scris că Pușcaș ar putea schimba echipa în perioada de mercato din ianuarie și ar putea ajunge din nou în Serie B, de data aceasta la Spezia, ocupanta locului 18.

Până la transfer, George Pușcaș a decis să-și schimbe agentul și va colabora cu firma de impresariat Wasserman Agency, scrie jurnalistul Nicolo Schira pe contul său de Twitter.

George Pușcaș se află sub contrat cu Genoa până în 2026. Atacantul român a fost transferat de la Reading în august 2022, inițial sub formă de împrumut, iar după promovare clauza de transfer definitiv a devenit obligatorie în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

