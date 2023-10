„Am auzit: 'calm, calm'. Cum să fiu calm când mai sunt 7 minute?!” Gică Popescu a venit cu o nouă replică: „Pe ce lume trăim?”

Tricolorii nu au reușit să învingă naționala Belarusului la Budapesta și sunt obligați să câștige cu Andorra pentru a păstra șanse la calificarea la EURO 2024. Naționala României a fost criticată pentru jocul arătat cu penultima clasată, iar Edward Iordănescu și Mihai Stoichiță au ținut să răspundă criticilor.

Gică Popescu a fost unul dintre cei mai vocali oameni din fotbal care și-au exprimat nemulțumirea față de jocul tricolorilor și deși a refuzat inițial să spună ce ar fi schimbat el la meciul de joi seară, și-a exprimat opinia.

Gică Popescu: „Băi, oameni buni, pe ce lume trăim?”

Fostul fotbalist a declarat că nu l-ar fi scos pe Denis Alibec din teren, deoarece atacantul putea pune probleme oricând adversarilor și a criticat și momentul în care s-a auzit îndemnul la calm al lui Mihai Stoichiță, aflat în tribune.

„Eu aș fi schimbat sistemul, dacă vezi că lucrurile nu funcționează în primele 60 de minute, eu, în primul rând, nu l-aș fi schimbat pe Alibec, pentru că e un jucător pe care îl cunosc foarte bine, e omul care poate inventa oricând ceva, nu cred că aveam un jucător cu calitățile pe care le are Denis și l-aș fi ținut tot meciul. Aș fi schimbat sistemul, aș fi împins puțin mai mult jocul.

Mi se pare că am auzit prin minutul 88, dinspre banca de rezerve: 'calm, calm, calm, mai sunt 7 minute'. Calm? Păi cum să fiu calm când mai sunt 7 minute? Calm sunt până în minutul 80, când conduc cu 1-0, la 2-0 pentru mine, țin minge, am posesie, dar cum să fiu calm la 0-0.

Vi se pare atât de dură declarația mea că am spus că echipa națională nu are identitate? Băi, oameni buni. Băi, oameni buni, pe ce lume trăim? Am spus că nu are identitate, e ceea ce văd eu și nu sunt singurul care vede asta nu de ieri, de mai mult timp. Nu putem sta în fața televizorului și să așteptăm să ne spună domnul Iordănescu sau domnul Stoichiță tot felul de păreri, că construim valori sau mai știu eu ce lucruri auzim pe la televizor și să nu spunem nimic”, a declarat Gică Popescu la Digi Sport.