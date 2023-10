„Nu sunt plătit să dau soluții și consultanță!” Gică Popescu i-a răspuns lui Stelea: „De ce nu se apucă naționala să joace senzațional?” 

Președintele Farului nu a fost deloc încântat de cum a arătat naționala României în duelul de la Budapesta, cu penultima clasată din grupă. Gică Popescu a avut „un schimb de replici” indirect cu selecționerul Edward Iordănescu, cel care i-a reproșat că nu a avut de-a lungul timpului remarci pozitive la adresa naționalei.

Gică Popescu a răspuns după ce Bogdan Stelea i-a criticat abordarea

Fostul portar al naționalei și coleg cu Gică Popescu, Bogdan Stelea, a declarat că numele importante care au reprezentat România ar trebui să vină cu soluții, în loc să critice naționala.

Bogdan Stelea: Dacă era vorba de un neavenit și de unul care nu știe fotbal, da, m-aș fi limitat și nu aș fi spus nimic. Dar dacă e vorba despre el știu că poate să facă ce am spus că poate să facă.

Gică Popescu a venit și cu un răspuns în acest sens, susținând că el nu este plătit pentru a oferi soluții și consultanță către staff-ul naționalei.

„Noi suntem plătiți de o televiziune nu pentru a da soluții, ci pentru a spune ce vedem la televizor. Soluții trebuie să dea staff-ul echipei naționale și cei din Federație, eu nu sunt plătit să dau soluții echipei naționale, ci să vin și să spun ce văd, care e părerea mea. Aia a fost părerea mea.

Nu am avut niciun fel de reacție ostilă la adresa selecționerului, am zis o umilă părere, că nu jucăm nimic, că nu avem o identitate, că au fost și anumite chestiuni legate de anumite poziții în compartimentul ofensiv și nimic mai mult. Eu nu sunt plătit ca să dau soluții, eu am spus ce am văzut.

Eu nu îmi permit să dau soluții, am mai dat o dată și am creat un scandal uriaș. Stau în banca mea și spun ce văd.

Am spus aseară că nu am nimic nici cu el și nici cu familia lui, a-mi spune o părere despre evoluția naționalei sau despre meci nu înseamnă că am ceva cu el și familia lui. Eu cred că se răsfață, încearcă să arate că eu nu am nimic cu jocul echipei naționale și că e ceva personal. Se înșeală amarnic, eu nu am nimic cu nimeni din familia lui, am o relație foarte bună cu tatăl său. Asta nu are de-a face cu părerile mele legate de jocul echipei naționale.

Dar de ce nu se apucă naționala asta condusă de Iordănescu să joace senzațional, să ne facă pe toți să aplaudăm în fața televizorului? Să rupă Belarusul, să bată la scor Israel, dar de ce nu fac așa ceva, să bată, să joace senzațional și să vedem atunci ce ar spune fiecare dintre noi. Cu siguranță că am lăuda și ne-am mândri cu ei, cu selecționerul, dar din păcate nu o putem face. Așa cum arată acum echipa națională nu o putem face.

Consultanța se plătește. Nu îmi permit, pentru binele naționalei nu sunt eu în măsură să dau sfaturi selecționerului, nu îmi permit să fac acest lucru”, a declarat Gică Popescu la Digi Sport.