Meciul a fost întrerupt în minutul 18 din cauza comportamentului unui grup de fani români. Partida s-a reluat după aproximativ 50 de minute, iar Kosovo a rămas în 10 înainte de pauză, când golgheterul Muriqi a văzut al doilea cartonaș galben.

Viorel Moldovan și-a schimbat complet discursul după România - Kosovo

În repriza secundă, Nicolae Stanciu (59) a ratat un penalty obținut de Florinel Coman, însă tot el s-a revanșat și a deschis scorul în minutul 83 cu un șut din marginea careului. Kosovo a forțat imediat egalarea, dar al doilea gol le-a aparținut tot tricolorilor: Valentin Mihăilă, în minutul 90+3.

Viorel Moldovan și-a schimbat complet discursul după meciul cu Kosovo. Dacă în urmă cu trei zile, după jocul cu Israel (1-1) Moldovan și-a schimbat complet discursul după meciul cu Kosovo. Dacă în urmă cu trei zile, după jocul cu Israel (1-1) critica în termeni duri echipa națională și spunea că nu își dorește să obținem calificarea la EURO 2024, fostul internațional se declară acum mulțumit de prestația tricolorilor.

"Se pare că se poate, nu? Criticile au avut efect benefic. Așa da! Azi trebuie să luăm aprecieri pozitive. Azi am văzut o dorință enormă. Merită felicitat și selecționerul Iordănescu pentru inspirație. A titularizat niște jucători la care nu mă așteptam și chiar i-au ieșit lucrurile. Chiar dacă începutul a fost timid, ne-a aparținut inițiativa. Am fost destul de precipitați, am greșit adresa paselor la nivel de circulație a balonului. Au fost momente când trebuia să jucăm mai repede - asta până la întreruperea jocului.

După reluare, parcă am fost mai buni. Am jucat mai rapid, am reușit să surprindem adversarul la câteva acțiuni, am avut ocazie bună cu Bancu și alte câteva mingi periculoase în careul kosovar, dar nu ocazii. Trebuie să recunoaștem că ocaziile cele mai mari le-au avut ei în prima repriză, la eroarea lui Burcă și când Drăgușin a salvat o minge pe care scria gol. A mai fost eliminarea lui Muriqi și avantajul numeric din a doua repriză, care ne-a dat mai multă încredere. Am reușit, așa cum era și normal, să lucrăm liniile, am crescut dinamica și mobilitaeta de la mijloc în sus. Era inevitabil să nu vină o eroare defensivă a kosovarului, cum a fost penalty-ul ratat de Stanciu. Până la urmă, se revanșează și deschide scorul meritat. După gol am avut un deja-vu legat de meciul cu Israel, am intrat în panică, am făcut pasul în spate, iar Kosovo, în inferioritate numerică, a avut câteva situații periculoase. Bine că nu am fost egalați și am închis partida prin Mihăilă.

Schimbări inspirate a lui Iordănescu azi. Introducerea lui Mihăilă și Moruțan au făcut ca echipa României să reușească această variantă. Nu știu dacă am fi câștigat fără eliminarea lui Muriqi, nu contează. Dacă până acum am spus că am avut șansă și am obținut mai mult decât trebuia, azi, ținând cont de desfășruarea lucrurilor, meritam victoria", a spus Viorel Moldovan, la Prima Sport.

Cum arată clasamentul în grupa I

1. Elveția - 14p

2. România - 12p

3. Israel - 11p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024

12 octombrie, ora 21:45: Belarus - România

15 octombrie, ora 21:45: România - Andorra

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția