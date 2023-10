Tricolorii au făcut un pas greşit în lupta pentru calificare, nereuşind să se impună în faţa unei echipe modeste, pe care am dominat-o clar.

România a atacat mult, însă a făcut-o lent, previzibil, jucătorii antrenaţi de Edward Iordănescu fiind lipsiţi de claritate la ultima pasă sau în faţa porţii.

Dorinel Munteanu, dezamăgit de evoluția naționalei

Antrenorul de ła Oțelul Galați a făcut o analiză a jocului tricolorilor în partida cu Belarus, caracterizând în termeni duri prestația jucătorilor, dar și strategia lui Edi Iordănescu.

"Sunt dezamăgit rău. Meciul ăsta trebuia să-l câștigăm, cum necum. Dar am jucat prea simplist, economicos, la ce-o ieși, am tot pasat, am tot centrat, doar doar vine unul s-o bage în poartă. Sau am tras chinuit la poartă. Ce să centrezi când ei stateau foarte bine în jocul aerian? Nici de pe bancă nu a venit nimic, aceeași precipitare, frică, frică de rezultat.

Am văzut că Edi vorbea de posesie, de pase reușite, de cifre bune. Asta e o capcană, pentru necunoscători. Suntem campioni la posesie, dar ce folos?! Ne-am plâns de teren, dar nu avem nici scuză. Uite că n-a fost o problemă din moment ce am pasat. Ni se deschisese o poartă mare, acum începe să se cam închidă. Nici nu mai e vorba despre Edi.

Mă așteptam la mai multă personalitate din partea jucătorilor cu pretenții, să vad acțiuni unu la unu. Să vorbească între ei, să facă ceva. Lasă asta cum s-a pregătit meciul, ia tu inițiativa în teren. Dar nu au îndrăznit deloc. Am atacat lent, i-am lăsat să se replieze și am tot pasat în gol.

Vai de capul nostru! Aveam nevoie de astea trei puncte, să dam un gol și apoi chiar să ne apărăm. E dezolant ce am văzut. Chiar totul se aliniase pentru noi, chiar și războiul ăsta din Israel. Nu încălzește pe nimeni că avem posesie, dacă am făcut doar 0-0, cu o echipă slabă. Degeaba am fost peste ei", a spus tehnicianul, potrivit gsp.ro.

Reacția lui Dorinel Munteanu în disputa dintre Gică Popescu și Edi Iordănescu

Internaționalul român cu cele mai multe selecții la echipa națională a României (134 partide) a avut un punct de vedere și în disputa apărută după meci, între Edi Iordănescu și Gică Popescu.

"Cum să te iei de un mare jucător ca Gică Popescu?! El a fost acolo, pe teren, de atâtea ori, știe ce spune. Ce să aibă Gică Popescu cu Edi, cu familia Iordănescu? Asumă-ți rezultatul ăsta negativ, Edi! Fiincă e negativ.

Aveam nevoie de victorie, așa că acceptă criticile. Pai în Elveția, când a pierdut două puncte cu noi, pe final, l-au desființat pe antrenor și presa și opinia publică. Dar am senzația că Edi e încă un copil, chiar dacă a trecut bine de 40 de ani", a declarat Dorinel Munteanu, potrivit sursei citată.

