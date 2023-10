Reprezentativa de fotbal a României a făcut deplasarea pe stadionul „Szusza Ferenc” din Budapesta. Meciul s-a desfășurat fără spectatori și pe un teren îngrozitor, care a contat pentru a șaptea etapă din Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

Un fost internațional român știe unde s-a greșit în Belarus - România: "Asta am observat"

George Galamaz, fost internațional român cu patru prezenție în echipamentul tricolor, a subliniat că elevii lui Edward Iordănescu ar fi trebuit să practice un joc mai colectiv și să fructifice spațiile libere din defensiva Belarusului.

De asemenea, George Galamaz a mai precizat că toate acțiunile la poarta lui Ignatovich au fost încheiate cu șuturi de la distanță, iar românii nu au fost deloc creativi în jocul ofensiv.

„Aici a fost o altă mare problemă pe care am observat-o. Nu am avut jucători care să ceară mingea pe spaţii libere, să plece în spatele liniei defensive. Toată lumea cerea mingea pe loc. Nimeni nu făcea nicio mişcare şi toate acţiunile noastre au fost individuale. Nu am avut nicio combinaţie, ceva lucrat, să vedem vreun traseu. Toate acţiunile au fost individuale, s-au încheiat cu şuturi de la distanţă”, a spus George Galamaz, potrivit PrimaSport.

Belarus - România 0-0

Selecționata lui Edward Iordănescu nu a putut să câștige partida disputată pe terenul neutru din Budapesta. Chiar dacă tricolorii au avut câteva șanse bune la poarta lui Ignatovich, tabela a rămas nemodificată până la capătul celor 90 de minute, iar naționala României a pierdut două puncte semnificative în lupta pentru calificarea la EURO 2024.

Pentru băieții lui Edi Iordănescu urmează meciul de duminică cu Andorra, de pe Arena Națională, de la ora 21:45. Ulterior, reprezentativa de fotbal a României se va duela în deplasare cu Israel pe 18 noiembrie, ora 21:45 (dată fiind starea de război instaurată în Israel, momentul disputării jocului s-ar putea schimba), și cu Elveția pe propria arenă pe 21 noiembrie, ora 21:45.

