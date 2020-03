"Trebuie sa se lase de fotbal!" Adi Mutu CRITICA jucatorii care se ingrasa in vacanta! Ce spune selectionerul nationalei de tineret despre suspendarea Ligii 1

UEFA a decis astazi amanarea Campionatului European din 2020, care urmeaza sa se desfasoare anul viitor.

Amanarea Campionatului European pentru anul viitor se va suprapune cu Campionatul European U21 care este programat in vara anului viitor. Adrian Mutu, selectionerul nationalei de tineret a Romaniei, a vorbit la Digi Sport despre amanarea EURO 2020, dar si despre situatia jucatorilor care acumuleaza kilograme in timpul vacantei, mai ales pentru ca in aceasta perioada sunt obligati sa stea in casa, iar majoritatea salilor sunt inchise.

"Indiferent ce se intampla cu fotbalul acest lucru e in planul secund, e important sa avem grija unul de celalalt.

Va trebui regandit tot programul, sper ca totul sa se termine in maxim o luna. Bineinteles ca vor exista perioade de pregatire, echipele au nevoie de antrenamente. Va fi mult de munca, cei care vor regandi programul trebuie sa munceasca mult, e o situatie dificila. Campionatul European de anul viitor se suprapune cu al nostru, cu U18.

Fotbalul si sportul vor avea de suferit din punct de vedere financiar. Eu sunt nerabdator sa incep cat mai repede pe banca echipei nationale, dar daca nu se poate, ma gandesc cat mai repede. As vrea sa se joace la anul, e un program complicat, se suprapun mai multe campionate europene. Daca ne mutam in 2022 asta este, dar avem nevoie de meciuri si turneuri

Nu ar fi corect fata de competitie si alte echipe sa se suspende campionatul, eu l-as juca in continuare. Mi se pare fortat sa inghete si sa se dea campioana.

Programul pentru meciul cu Danemarca este facut, totul era gata. Eu spuneam ca as vrea sa joc, cel mai bun jucator al danezilor era in Italia, normal ca imi convenea sa joc.

Daca in 2020 un jucator vine cu mai multe kilograme din vacanta, trebuie sa se lase, dupa parerea mea, tine de profesionalismul fiecaruia. Trebuie sa ai o dieta, fie ca esti in vacanta, fie ca nu, pentru ca pierzi mult. Trebuie sa fie inovativi, sa isi continue exercitiile, exista exercitii pe care le poti face si in casa, poti ramane in forma", a declarat Adi Mutu la Digi Sport.