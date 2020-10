"Trebuia sa pierdem cu 11-1!" VERDICTUL lui Dragomir dupa DRAMA cu Norvegia! Ce trebuie SCHIMBAT in fotbalul romanesc si cine trebuie criticat

Dumitru Dragomir (74 ani) a comentat infrangerea usturatoare din Norvegia, 4-0!

Fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit dupa umilinta din Norvegia si a numit principalii vinovati si problema pe care fotbalul romanesc o are, care duce la rezultatele slabe din ultima perioada.

"Dupa parerea mea, avem o echipa foarte slaba. Nu as da numai in Radoi, pentru ca fundasii laterali joaca prost. Niciun mijlocas nu strange. Inainte, pe vremea lui Iordanescu sau Piturca, erai obligat sa nu lasi fundasii singuri cu adversarii. Suntem rasul lumii! Nici nu stiu daca, de 50 si ceva de ani de cand ma uit la fotbal, am avut momente asa proaste pana acum. Puteam sa luam 11-1. Tatarusanu a aparat 5 goluri ca si facute.



Nu l-as critica pe Radoi, as critica faptul ca nu se face nimic pentru viitorul fotbalului romanesc. Pe timpul meu mai scoteam cate o lege, mai faceam un stadion, mai faceam un centru pentru juniori. Copiii pana la 20 de ani nu au unde sa joace. Ne trebuie terenuri pe care sa invete copiii fotbal. Fundasii nostri laterali nu stiu sa isi coordoneze miscarile, din cauza ca nu avem infrastructura", a spus Dumitru Dragomir pentru Gazeta Sporturilor.