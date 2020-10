Norvegienii UMILESC si mai mult Romania dupa meci! Declaratiile jucatorilor: "Macar ne-am razbunat pe romani, puteam sa-i batem cu 6 sau 7-0!"

Romania a fost invinsa cu 0-4 de Norvegia in Liga Natiunilor.

Haaland s-a distrat cu apararea noastra si reusit sa puncteze de 3 ori in poarta lui Tatarusanu. Dupa ce au pierdut in fata Serbiei calificarea la EURO 2020, nordicii au dorit sa se razbune.

"Acum regret si mai mult ca am ratat calificarea la Euro, deoarece azi s-a vazut cat de buni suntem. Este frustrant, dar macar ne-am razbunat pe romani, puteam sa-i batem cu 6 sau 7-0", a declarat dupa meci Alexander Sorloth, cel care a reusit sa marcheze un gol in poarta Romaniei.

"Azi am jucat foarte bine. Aveam nevoie de acest succes dupa dezamagirea cu Serbia. Am reusit in stil de mare echipa, ne bucuram dar suntem totusi tristi ca nu am facut la fel contra Serbiei", a sspis Martin Odegaard.

Dupa aceasta infrangere, Romania a coborat pana pe locul 3 in grupa din Nations League, avand 4 puncte din 3 meciuri.

Tweet Romania Norvegia Nations League Citeste si: FINALA pentru Euro: Islanda - Romania, joi, 21:45, IN DIRECT LA PRO TV!