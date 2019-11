Totul pentru victorie: Radoi a schimbat programul inaintea meciului cu Finlanda U21! "Speram ca in sfarsit sa marcam pana la pauza!"

Romania U21 isi continua cursa pentru Campionatul European din 2021. Meciurile cu Finlanda si Irlanda de Nord vor fi in direct pe ProTV si ProX.



Meciul contra Finlandei U21 este joi seara, ora 20:00, in direct la ProTV. Inaintea partidei, Mirel Radoi a dezvaluit ca efectuat o serie de schimbari in programul "tricolorilor mici" in speranta ca Romania U21 va defila in grupa 8 a preliminariilor.

Marea dorinta a selectionerului de la tineret este ca jucatorii sai sa faca o prima repriza buna si sa inscrie in primele 45 de minute. In aceasta campanie, Romania U21 a aratat o forma excelenta doar in repriza a doua.

"Important din punctul meu e vedere este inceputul de joc si de o parte si de alta. Daca vom incepe bine jocul ne putem usura soarta partidei. Daca din pacate vom incepe slab vom avea probleme pentru ca si Finlanda este o echipa care incepe destul de agresiv si destul de bine.

Incercam sa modificam chiar si structura antrenamentelor, orele de desfasurare, poate si din punct de vedere fizic nu am reusit sa ii montam chiar de la inceput si atunci vedem oarecum diferenta de ore dintre antrenamente. Sa speram ca in sfarsit vom avea o partida in care vom reusi sa marcam pana la pauza.

M-am uitat la ei si nu neaparat la finlandezi si la suedezi si la danezi, cam de vreo 3-4 ani de zile au incercat sa isi aduca ori antrenori la echipele nationale, ori chiar director tehnic sau alti antrenori straini si mai ales din campionatele unde echipele incearca sa joace un fotbal foarte elaborat. Cu o constructie de la portar si e clar ca in momentul de fata incearca sa se alinieze si ei cu ceea ce se intampla in Europa.

Stiu ca au forta si incearca oarecum sa exploateze si acest joc combinativ. Si in momentul in care o si fac, pentru ca au forta, in momentul in care presteaza si un joc foarte spectaculos iti creaza mari dificultari", a declarat Mirel Radoi inaintea meciului cu Finlanda.

Dupa 3 meciuri jucate in aceasta grupa, Romania U21 se afla pe locul 3, cu 6 puncte. Finlanda este pe locul 2, cu 7 puncte, dar are 4 meciuri jucate. Danemarca este singura echipa care a reusit sa castige toate meciurile, are 9 puncte dupa 3 partide si este lider.