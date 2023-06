Totul despre adversara României din preliminariile Euro 2024. Kosovo, țara cu peisaje superbe, unde fotbalul e o religie

Țara:

Suprafață - 10.887 km (față de România, 238.397 km2) / Populație - 1.806.279 locuitori (România - 19.038.098 locuitori), plus o diaspora de aproape 200.000 de de persoane, cele mai mari comunități trăind în Elveția, Germania și Albania / 92% din populație este de formată din etnici albanezi (grup etnic considerat că se trage din iliri, traci și alte triburi paleo-balcanice), iar restul din sârbi (4%), bosniaci (2%), turci (1%) și romani musulmani (1%) / Religie - 95.6% din populație se declară de religie islamică, 3.7% este crestină, iar 0.3% de altă religie sau atee / Limbi oficiale - albaneza și sârba, iar turca, bosniaca și romani au statut de limbi oficiale la nivel local / PIB nominal - 9.99 miliarde de dolari, 5.641 dolari per capita (783.9 miliarde de dolari, în cazul României, adică 41.633 de dolari per capita) / Economie - Principalele ramuri sunt industria, serviciile, construcțiile, agricultura și mineritul (lignit, plumb, zinc, argint, nichel, cobalt, cupru, fier, bauzită). Deși a făcut progrese în ultimii ani, țara rămâne încă dependentă de fondurile trimise rudelor de cetățenii care au emigrat în alte țări europene

Geografie:



Țară fără ieșire la mare, situată în centrul Peninsulei Balcanice / Are graniță terestre cu Serbia (nord și est), Macedonia de Nord (sud), Albania (sud-vest și vest) și Muntenegru (nord-vest) / Relieful este predominant muntos, pe teritoriul său aflându-se partea sudică a Alpilor Dinarici și Munții Sharr, cu doar două câmpii folosite în agricultură (Câmpia Kosovo și Câmpia Metohia) / Cele mai mari lacuri sunt Gazivoda, Radoniq, Batlava și Gracanica, iar cele mai mari râuri sunt Drinul Alb, Morava de Sud și Ibar / Cele mai mari orașe sunt Priștina (Capitala - 204.721 locuitori), Prizren (186.986), Ferizaj (101.174), Peja (97.890) și Gjarkova (94.543), iar cel mai mare oraș cu populație majoritar sârbă este Kosovska Mitrovica (80.623)

Istorie:

Cel mai vechi regat pe actualul teritoriu a fost Dardania (secolul 4 î.H.), care a fost ulterior cucerit de Imperiul Roman / Teritoriul a mai făcut parte din Imperiul Bizantin, Primul Imperiu Bulgar, Regatul Sârb Medieval, Imperiul Otoman / Bătălia de la Kosovo Polje (15 iunie 1389), câștigată de otomani, a marcat declinul puternicului regat medieval sârb și este considerată și astăzi un moment de tristă amintire din istoria Serbiei / Imperiul Otoman a deținut cinci secole Kosovo (ceea ce explică majoritatea musulmană din acest teritoriu), până în 1912, când au început Războaiele Balcanice și Războiul Albanez de Independență / Kosovo a făcut ulterior parte din Regatul Iugoslaviei și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia (Provincia Socialistă Autonomă Kosovo) / Între 1998 și 1999 a avut parte Războiul din Kosovo, între etnicii albanezi și cei sârbi, ajutate și înarmate de Albania și Serbia, care a provocat zeci de mii de decese și sute de mii de persoane dislocate de lupte / Tensiunile etnice încă perturbă scena socială și politică, cu minoritatea sârbă din nord vrând să se alipească Serbiei, pacea este menținută temporar de către Misiunea de Administrație Interimară a Organizației Națiunilor Unite în Kosovo

Sportul în Kosovo:

Cele mai iubite sporturi sunt fotbalul, baschetul, judo, boxul, voleiul și handbalul / Primele cluburi de fotbal au fost înființate în 1922 și cele mai importante echipe din Superliga e Futbollit te Kosoves sunt FC Prishtina (11 titluri), FC Besa Peje, FC Feronikeli Drenas și FC Drita (3), KF Trepca și FC Ballkani (2) / Printre jucătorii importanți născuți pe actualul teritoriu al Kosovo se numără Riza Lushta, Naim Kryeziu, Fahrudin Jusufi, Dzevad Prekazi, Fadil Vokrri, Stevan Stojanovic, Goran Djorovic, Milan Bisevac, Milos Krasic, Besnik Hasi, Milutin Soskic, Vladimir Durkovic, Etrit Berisha, Lorik Cana, Perparim Hetemaj, Emir Bajrami, Valon Behrami, Xherdan Shaqiri sau Granit Xhaka

Data înființării federației / denumirea completă / supranume:

1946 (ca o subdiviziune a Asociației Iugoslave de Fotbal), 20 august 1991 (în forma actuală) / afiliată FIFA (13 mai 2016), afiliată UEFA (3 mai 2016) / Federata e Futbollit e Kosoves (FFK) / Președinte - Agim Ademi (fost președinte și finanțator la KF Kosova VR Prishtine / în funcție din 2018) / Naționala - Kombetarja e futbollit te Kosoves (în albaneză), Fudbalska reprezentacija Kosova (în sârbă) / "Dardanet" ("Dardanii"), "Brazili i Ballkanit" ("Brazilienii din Balcani"), "Shqiperia B" (Albania B)

Stadion:

Fadil Vokrri Stadium, Priștina / inaugurat în 1953, renovat în 2005 și 2018 / 13.980 locuri / 105 x 68 metri / gazon natural / aici evoluează FC Prishtina / a găzduit mai multe concerte, printre care și cele ale rapperilor americani 50 Cent și Snoop Dogg

Echipament / culori

Errea / albastru, alb și galben

Selecționer:

Alain Giresse (Franța / 70 de ani) / fost mare internațional francez (47 de selecții, 6 goluri / 1974-1986), care a evoluat ca mijlocaș la Bordeaux (1970-1986) și Marseille (1986-1988) / ca antrenor, le-a pregătit pe Toulouse (1995-1998, 1999-2000), PSG (1998), FAR Rabat (2001-2003), Georgia (2004-2005), Gabon (2006-2010), Mali (2010-2012, 2015-2017), Senegal (2013-2015), Tunisia (2018-2019) și Kosovo (2022-2023) / Palmares ca jucător - Ligue 1 (2), Coupe de France (1), Euro 1984 (aur), CM 1986 (bronz), Balonul de Aur (locul 2, 1982), în echipa turneului Euro 1984, jucătorul francez al anului (1982, 1983, 1987) / Palmares ca antrenor - Trophee des Champions (1998), Coupe du Trone (2003), Africa Cup of Nations 2012 (bronz)

Valoare lot / Cei mai valoroși jucători:

99.58 milioane de euro, față de 75.90 milioane euro, la cât este cotată România / Amir Rrahmani (Napoli / 25 milioane de euro, Vedat Muriqi (Mallorca / 15 milioane de euro), Arijanet Muric (Burnley / 12 milioane de euro), Milot Rashica (Galatasaray / 8.5 milioane de euro), Edon Zhegrova (Lille / 7 milioane de euro) / în actualul lot al României, cei mai bine cotați fotbaliști sunt Radu Drăgușin (Genoa / 8 milioane de euro), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns / 6.5 milioane de euro), Darius Olaru (FCSB / 5.3 milioane de euro), Alexandru Cicâldău (Al Ittihad Kalba / 5 milioane de euro), Ianis Hagi (Rangers / 5 milioane de euro)

Meciurile contra României:

primul meci din istorie dintre cele două echipe

Parcursul Kosovo în grupa din Nations League 2022-2023:

locul 2 în Grupa C2 (9 puncte în 6 meciuri), după Grecia (15p / 0-1, 0-2), Irlanda de Nord (5p / 3-2, 1-2) și Cipru (5p / 2-0, 5-1)

Parcursul în preliminariile Euro 2024:

locul 3 în Grupa I, 2 puncte în două meciuri (Israel 1-1, Andorra 1-1), după Elveția (6p) și România (6p) în clasament / amicale cu Armenia (2-2) și Insulele Feroe (1-1)

Cele mai bune rezultate la turneele finale de Campionate Mondiale și Europene:

nu s-a calificat la niciun turneu final

Vești din tabăra kosovară:

Seleționerul Giresse a lăsat în afara lotului câțiva jucători importanți, fie din cauza accidentărilor, fie a formei slabe. De la duelurile cu România și Belarus vor lipsi Valon Berisha (Melbourne City), Florent Hadergjonaj (Kasimpasa), Zymer Bytyqi (Olympiakos) și Lirim M. Kastrati (Fehervar) / În schimb, a primit convocarea Ermal Krasniqi (CFR Cluj), care este singurul jucător kosovar selecționat din Superliga românească / Naționala Kosovo trece printr-o criză de rezultate, nereușind să câștige niciunul dintre ultimele patru meciuri, cele două partide oficiale și cele două amicale terminându-se la egalitate

Particularități ale lotului și stilul de joc:

Kosovo joacă în sistemul 4-3-3, având o apărare solidă, un mijloc agresiv și un atac periculos / Stilul de joc este o combinație dintre cele ale Albaniei și Serbiei, cu jucători cu o constituție fizică bună, care nu se feresc de duelurile fizice / Jucătorii de atac au o înălțime bună, culminând cu atacantul central Vedat Muriqi (194cm), excelent la duelurile aeriene și la mingile centrate în careu / Echipa are probleme în anumite momente ale meciului la replierea în defensivă, ceea ce o face vulnerabilă în fața unor echipe capabile de contraatacuri rapide

Primul "11" probabil:

Arijanet Muric - Mergim Vojvoda, Amir Rrahmani, Mirlind Kryeziu, Leart Paqarada - Bersant Celina, Ibrahim Dresevic (Florian Loshaj), Florent Muslija - Edon Zhegrova, Vedat Muriqi, Milot Rashica (Ermal Krasniqi)

Lotul convocat pentru meciurile cu România și Belarus:

Portari - Arijanet Muric (24 de ani / Burnley), Samir Ujkani (34 de ani / Empoli), Visar Bekaj (26 de ani / KF Tirana)

Fundași - Amir Rrahmani (29 de ani / Napoli), Mergim Vojvoda (28 de ani / Torino), Fidan Aliti (29 de ani / FC Zurich), Leart Paqarada (28 de ani / St. Pauli), Ibrahim Dresevic (26 de ani / Fatih Karagumruk), Betim Fazliji (24 de ani / St. Pauli), Lirim R. Kastrati (24 de ani / Ujpest), Mirlind Kryeziu (26 de ani / FC Zurich), Amar Gerxhaliu (21 de ani / Antalyaspor)

Mijlocași - Milot Rashica (26 de ani / Galatasaray), Bersant Celina (26 de ani / Stoke City), Edon Zhegrova (24 de ani / Lille), Hekuran Kryeziu (30 de ani / Winterthur), Florian Loshaj (26 de ani / Istanbulspor), Florent Muslija (24 de ani / SC Paderborn), Donat Rrudhani (24 de ani / Young Boys)

Atacanți - Vedat Muriqi (29 de ani / Mallorca), Elbasan Rashani (30 de ani / Clermont), Jetmir Topalli (25 de ani / Istanbulspor), Ermal Krasniqi (24 de ani / CFR Cluj), Albion Rrahmani (22 de ani / FC Ballkani)

Foto - @VisitKosovoOfficial, Federata e Futbollit e Kosoves (FB)