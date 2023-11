Țara:

Suprafață - 20.770-22.072 km2 (față de România, 238.397 km2) / Populație - 9.809.120 (România - 19.038.098 locuitori), plus o diaspora de peste 13 milioane de de persoane, cele mai mari comunități trăind în SUA și Europa / 73.6% din populație este de formată din evrei, în timp ce 21.1% se declară arabi, iar 5.3% sunt catalogați ca "alții" / Limbi oficiale - ebraica (vorbită de 85% din populație, o limbă semitică din grupul celor afro-asiatice); până în 2018, limba arabă era recunoscută oficial ca având un statut special, dar a decăzut la nivel de limbă minoritară / PIB nominal - 521.688 miliarde dolari, 53.195 per capita (față de 350.414 miliarde în cazul României, 18.413 per capita) / Politică - Israelul este o republică parlamentară unicamerală, condusă de Issac Herzog (președinte), Benjamin Netanyahu (prim-minustru) și Amir Ohana (președeintele Knesset-ului). În acest moment, țara se află în război cu gruparea teroristă Hamas în Fâșia Gaza, după un atac de mari proporții a organizației palestiniene, dar are și relații tensionate cu majoritatea vecinilor arabi / Economie - principalele ramuri economice sunt turismul, industria de apărare, high-tech (Silicon Wadi), prelucrarea diamantelor, agricultura, telecomunicațiile, finanțele, energia, industria chimică

Geografie:

Țară cu ieșire la Mediterana de Est (în Vest), Marea Moartă (Nord-Est) și la Golful Akaba (Sud), care are graniță terestră cu Liban (Nord), Siria (Nord-Est), Iordania (Est), Fâșia Gaza (Sud-Est) și Egipt (Sud). Este o țară turistică, principalele destinații fiind cele religioase, precum Ierusalim, Râul Iordan, Bethlehem, Safed, Ein Karem, Marea Galileei, Masada, Muntele Măslinilor sau Masjid Al-Aqsa, dar și Yad Vashem Holocaust Memorial Museum sau stațiunile de la Marea Moartă sau de pe litoralul vestic (Haifa, Acra, Eilat).

Cel mai înalt vârf este Muntele Hermon (2.813,95m), aflat în Lanțul Muntos Antiliban, la granița cu Siria și Liban. Mai mult de jumătate din teritoriul țării este acoperit de deșert, dar Israelul este unul dintre marii exportatori de produse agricole, având prin lege abligația să-și producă peste 90% din necesarul intern. În ultimii 10 ani, jumătate din producție a fost realizată în fermele de tip kibbutz și moshav. / Cele mai mari orașe sunt Ierusalim (996.210 locuitori), Tel Aviv (467.875), Haifa (282.832), Rishon LeZion (257.128), Petah Tikva (252.270), Ashdod (225.975) și Netanya (224.066).

Sportul în Israel:

Cele mai populare sporturi sunt fotbalul, baschetul, șahul, înotul, baseball-ul și tenisul. Cele mai importante echipe din Ligat ha'Al sunt Hapoel Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa și Hapoel Beer Sheva. Printre cei mai cunoscuți fotbaliști israelieni se află Ronnie Rosenthal, Yossi Benayoun, Dudu Aouate, Tal Ben Haim, Haim Revivo, Eli Ohana sau Eyal Berkovic. Echipa națională de baschet (23 de participări la Campionatul European, argint la Euro 1979) și Maccabi Tel Aviv (6 titluri în EuroLigă) sunt cele mai de succes din sportul israelian, iar baschetbaliștii de renume sunt Moshe Berkovich, Oded Kattash, Tal Brody, Lior Eliyahu, Yotam Halperin, Omri Casspi, Gal Mekel sau Deni Avdija.

Data înființării federației / denumirea completă / supranume:

Israel Football Association (HaHit'ahdut leKaduregel beIsrael) este moștenitoarea asociației create în timpul Mandatului Britanic pentru Palestina (Eretz Israel / 1928-1940). A fost înființată în formula actuală în 1948 și își are sediul la Ramat Gan, lângă Tel Aviv. S-a afiliat la FIFA în mai 1929 și la UEFA în 1991. Este condusă de Moshe Zuares / Echipa națională de fotbal a Israelului (Nivheret Yisra'el BeKaduregel), supranume "Cei Aleși", "Tekhelet" ("Alb-albaștrii").

Stadion:

În mod tradițional, Israelul joacă pe arenele Sammy Ofer Stadium (Haifa), Teddy Stadium (Ierusalim), Turner Stadium (Beer Sheva), Netanya Stadium (Netanya) și Bloomfield Stadium (Tel Aviv) / Meciul cu România se va disputa pe Pancho Arena (Felcsut, Ungaria / 3.800 de locuri / gazon natural).

Echipament / culori / stemă:

Puma / alb și albastru / stema echipei cuprinde o minge stilizată și pe fond alb și denumirea asociatiei, pe un scut heraldic, cu un contur din trei nuanțe de albastru

Selecționer:

Alon Hazan (56 de ani), fost mijlocaș la Hapoel Petah Tikva (1984-1989, 1990-1992), Hapoel Ashdod (1989-1990), Maccabi Haifa (1992-1996), Hapoel Tel Aviv (1996-1997), Honved Budapesta (1997-1998), Watford (1998-1999) și FC Ashdod (1999-2004) / Are 72 de selecții și 5 goluri pentru naționala Israelului, iar în palmaresul de jucător se află Toto Cup (4), Israel State Cup (3) și Liga Leumit (1) // Ca antrenor le-a mai pregătit pe FC Ashdod (2006-2009), Israel U16 (2008-2010), Maccabi Tel Aviv (2010 / juniori), Israel U17 (2010-2018), Israel (2016, 2018, 2018-2020, 2020-2021 / interimar și secund), Israel U21 (2021-2022) și Israel (2022-prezent / principal)

Valoare lot / Cei mai valoroși jucători:

39.30 milioane euro, față de 73.28 milioane euro, la cât este cotată România / Oscar Gloukh (10 milioane de euro / RB Salzburg), Daniel Peretz (5 milioane de euro / Bayern Munchen), Gadi Kinda (4 milioane de euro / Sporting Kansas City), Tai Baribo (2.5 milioane de euro / Philadelphia Union), Eli Dasa (1.8 milioane de euro / Dinamo Moscova) / în lotul României, cei mai bine cotați fotbaliști sunt Radu Drăgușin (10 milioane de euro / Genoa), Darius Olaru (5.3 milioane de euro / FCSB), Nicolae Stanciu (5 milioane de euro / Damac FC), Răzvan Marin (5 milioane de euro / Empoli), Alexandru Cicâldău (4.3 milioane de euro / Konyaspor)

Meciurile contra României:

6 victorii, 7 egaluri, 14 înfrângeri / ultimele trei partide - 1-2, amical, martie 2018 / 2-2, amical, martie 2022 / 1-1, preliminarii Euro 2024, septembrie 2023

Parcursul în grupa actuală din calificările Euro 2024:

locul al treilea în Grupa I, cu 12 puncte acumulate în 8 meciuri jucate / după Elveția (16p) și România (16p), dar înaintea celor din Kosovo (10p), Belarus (6p) și Andorra (2p) / Rezultate - Kosovo (1-1, 0-1), Elveția (0-3, 1-1), Belarus (2-1, 1-0), Andorra (2-1), România (1-1)

Parcursul în preliminariile CM 2022:

locul al treilea în Grupa F, 16 puncte în 10 meciuri / După Danemarca (27p) și Scoția (23p), dar înaintea Austriei (16p), Insulelor Feroe (4p) și Moldovei (1p)

Alte rezultate înregistrate în anul 2023:

nu a jucat niciun meci amical în acest an / ultimele partide amicale au fost cu Zambia (4-2) și Cipru (2-3), în noiembrie 2022

Cele mai bune rezultate la turneele finale:

CM 1970 (ultimul loc în Grupa 2 / 0-0 cu Italia și 1-1 cu Suedia) / nu s-a calificat la niciun turneu final de Campionat European / sferturi de finală la JO 1968 (locul 5) și JO 1976 (locul 6) / câștigătoare (1964) și finalistă (1956, 1960) a AFC Asian Cup / finalistă a Asian Games (1974)

Vești din tabăra israeliană:

Pe lista accidentaților în tabăra israeliană se află Sagiv Yehezkel, Ayid Habshi, Eyad Abu Abaid, Manor Solomon, Mahmoud Jaber și Liel Abada, în timp ce veteranul Bibras Natcho s-a retras din lot, la începutul acestui an, iar Roy Revivo este suspendat.

În tabăra noastră vor lipsi accidentații Daniel Bîrligea, Cristi Manea și Mario Camora, în timp ce Valentin Mihăilă acuză o gripă și nu se știe dacă va fi recuperat până la meciul cu Israel. Ștefan Târnovanu, Deian Sorescu, Ionuț Nedelcearu, Raul Opruț, Dennis Man și Tudor Băluță nu au primit convocări pentru această acțiune.

Particularități ale lotului și stilul de joc:

Israelul se apără aglomerat și agresiv, dar desfășoară acțiuni foarte periculoase de contraatac, având jucători cu viteză bună în avanposturi. Un alt capitol la care e periculoasă sunt fazele fixe. Sistemul de joc preferat al lui Alon Hazan este 4-3-3, care arată slăbiciuni la nivelul fundașilor centrali, care devin vulnerabili în duelurile unu la unu după verticalizări ale adversarilor, dar și pe lateralele terenului, după acțiuni de atac în jumătatea adversă.

Primul "11" probabil:

Omri Glazer - Eli Dasa, Miguel Vitor (Raz Shlomo), Shon Goldberg, Ofir Davidzada - Don Peretz, Neta Lavi, Oscar Gloukh - Ramzi Safuri, Dor Turgeman (Eran Zahavi), Gabi Kanichowsky

Lotul convocat pentru meciurile cu Kosovo, Elveția, România și Andorra:

Portari - Omri Glazer (Steaua Roșie Belgrad), Daniel Peretz (Bayern Munchen), Yoav Gerafi (Hapoel Haifa)

Fundași - Eli Das (Dinamo Moscova), Ofir Davidzada (Maccabi Tel Aviv), Sean Goldberg (Maccabi Haifa), Miguel Vitor (Hapoel Beer Sheva), Raz Shlomo (Leuven), Sagiv Yehezkel (Antalyaspor), Roy Revivo (Maccabi Tel Aviv), Avishay Cohen (Maccabi Tel Aviv)

Mijlocași - Dor Peretz (Maccabi Tel Aviv), Neta Lavi (Gamba Osaka), Mohammad Abu Fani (Ferencvaros), Gabi Kanichowsky (Maccabi Tel Aviv), Ramzi Safouri (Antalyaspor), Oscar Gloukh (RB Salzburg), Gadi Kinda (Sporting Kansas City)

Atacanți și extreme - Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv), Tai Baribo (Philadelphia Union), Dean David (Maccabi Haifa), Dor Turgeman (Maccabi Tel Aviv), Idan Gorno (Maccabi Petah Tikva)

Lista extinsă - Gad Amos (Maccabi Bnei Reineh) / Ofri Arad (Kairat Almaty), Stav Lemkin (Șahtior Donețk), Gil Cohen (MS Ashdod), Dan Glazer (OFI Creta), Eden Karzev (Istanbul BB), Shon Weissman (Granada), Anan Khalaily (Maccabi Haifa)

Foto - Gabriel Chirea