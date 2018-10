Tamas surprinde din nou! Fundasul si-a schimbat din nou look-ul: cum s-a prezentat la lot | FOTO

Gabi Tamas revine la echipa nationala dupa 1000 de zile.



Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00. Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00.

Fundasul in varsta de 34 de ani a fost convocat de Contra pentru meciurile din Nations League cu Lituania si Serbia, partide ce pot fi urmarite in direct pe ProTV. Tamas si Contra au fost coechipieri in echipa nationala la EURO 2008.

Cu doar cateva zile inainte de a se prezenta la lot, Tamas a facut senzatie pe retelele de socializare. Fundasul isi "desenase" in cap o minge de fotbal in culorile lui Hapoel Haifa, echipa de club la care evolueaza.

Tamas a luat insa pe toata lumea prin surprindere si a renuntat la acea tunsoare. Jucatorul s-a prezentat la lot cu un look mai cuminte: s-a tuns zero.



sursa foto: TelekomSport