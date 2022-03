Speranțe pentru România. Florin Caramavrov, după meciul tricolorilor cu Grecia. "M-am săturat să mă lamentez și să spun că totul e negru, că fotbalul nostru e o catastrofă"

de FLORIN CARAMAVROV

Da, eu am speranțe pentru România, chiar dacă am pierdut cu Grecia și chiar dacă am părut niște amatori în prima repriză.

De ce sunt optimist? De ce mai cred în naționala asta care nu ne-a spus nimic în primele 45 de minute?

Pentru că m-am săturat să mă lamentez și să spun că totul e negru, că fotbalul nostru e o catastrofă, că nu mai avem șanse să ne revenim. Așa, și? Ce realizez dacă mă tot plâng? Nimic!

Așa că vreau să cred, de exemplu, în noul selecționer, să sper că poate schimba ceva, nu din prima, dar muncind riguros și cu entuziasm. Vreau să cred că va face o muncă cinstită, că îi selecționează pe cei mai buni, fără influențe din afară. Și atunci, vom avea o șansă.

O șansă să jucăm un fotbal corect și eficient, atât cât putem noi, cu mijloacele pe care le avem la dispoziție. Și asta am văzut în repriza a doua a partidei cu Grecia. Am jucat cum am putut și cât am putut, reușind să-i înghesuim pe greci, după ce ne dominaseră ei toată prima repriză. Și, cel mai important, am fost pozitivi în raport cu fotbalul.

Și mai am speranțe în tinerii care au intrat în acest meci. Am speranțe în Octavian Popescu, măcar pentru că, la 19 ani, a făcut driblingul ăla senzațional, prin care aproape că l-a scos din teren pe unul din jucătorii greci.

Am speranțe în Rațiu (23 de ani), care se aruncă mereu cu tupeu din apărare în atac, pentru că mai și driblează, ca fundaș lateral, pentru că știe să evite primul adversar din fața lui când centrează, spre deosebire de alți jucători români de profil.

Cred în continuare în Mihăilă (22 de ani), chiar dacă nu a ieșit cu ceva în evidență în minutele jucate cu grecii. Dar sper să-și arate calitățile la Atalanta și apoi la națională.Îmi inspiră încredere Drăgușin, la debutul său, la numai 19 ani, ca și Octavian Popescu, în naționala mare a României. Numai prin felul cum se mișcă având mingea la picior și prin faptul că arată a fotbalist trecut pe la Juventus și care joacă în Serie A. Singurul fundaș central de 19 ani și ceva titular în puternicul campionat italian!

Și-i mai aștept la naționala mare, după ce mai cresc puțin în joc, pe Louis Munteanu, pe Ovidiu Perianu sau pe Ștefan Pănoiu, toți având 19 ani acum.

Dacă nu vedeți motive suficiente să fiți optimiști privind România, rămâneți cu negativismul vostru.

Eu vreau să sper și să cred că vom fi la Euro peste doi ani!



VIDEO cu declarațiile lui Edi Iordănescu