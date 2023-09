„Sunt foarte încrezător că putem merge la EURO!” Concluziile lui Edward Iordănescu după remiza cu Israel 

Tricolorii au deschis scorul în minutul 27 pe Arena Națională, după golul marcat de Denis Alibec, după o gafă a lui Glazer, portarul advers, care a scăpat balonul șutat din afara careului de Nicolae Stanciu. Oaspeții au egalat însă rapid în startul reprizei secunde, în minutul 53, prin reușita lui Gloukh.

România rămâne pe locul al doilea în clasamentul din Grupa I, la două puncte în spatele Elveției, însă are doar un punct peste Israel, care joacă împotriva Belarusului în etapa următoare.

Edward Iordănescu: „Putem merge la EURO!”

Selecționerul naționalei a vorbit la finalul partidei, felicitându-și jucătorii pentru efortul depus, arătându-se mulțumit de prestația din prima repriză, însă nu la fel de încântat de jocul arătat în a doua parte. Cu toate astea, selecționerul a precizat că are încredere că naționala României se poate califica la EURO.

„Trebuie să începem prin a mulțumi. Mulțumim publicului, am aprins speranță și publicul a reacționat și a venit imediat alături de echipa națională.. Mi-aș fi dorit să le fi putut oferi mai mult, suntem conștienți de cum s-a desfășurat jocul, suntem contșienți că am avut 1-0 și dacă gestionam diferit am fi putut câștiga, dar în același timp puteam să și pierdem meciul. Încrederea mea în grup rămâne intactă, sunt foarte încrezător că putem merge la EURO, rămânem neînvinși după cinci jocuri și pe loc calificabil.

Cred că prima repriză am gestionat-o bine, dacă ne uităm, ei nu au avut multe ocazii, am acoperit bine terenul, am avut o intensitate acceptabilă. Mi-aș fi dorit să fim mai agresivi în unele momente. Trebuie să fim puțin obiectivi, să analizăm și adversarul pe care l-am avut în față, ați văzut că au multă calitate individuală, au jucători care joacă la nivel foarte bun și în cupe europene. Sunt mulțumit de prima repriză, în a doua ar fi trebuit să facem mai mult, am cedat destul de ușor, am făcut foarte multe greșeli. Nu au adus ce așteptam jucătorii intrați, dar au adus plus, am încredere în calitatea individuală, mi-aș dori mai multă liniște, siguranță.

Toate meciurile sunt importante, Kosovo a revenit cu Elveția, a scos punct, sunt jucători care joacă la un nivel foarte bun. Noi mergem pe grup, sunt sigur că avem calitate și putem ieși la rampă. Dacă astăzi câștigam, Ne este în destin să ne chinuim, să tragem, eu am încredere în grup, trebuie să obținem un rezultat bun pe hârtie”, a declarat Edward Iordănescu.

Clasamentul în grupa României după 5 runde

1. Elveția - 11p

2. România - 9p

3. Israel - 8p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024

12 septembrie, ora 21:45: România - Kosovo

12 octombrie, ora 21:45: Belarus - România

15 octombrie, ora 21:45: România - Andorra

18 noiembrie, ora 21:45: Israel - România

21 noiembrie, ora 21:45: România - Elveția