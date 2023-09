Răducioiu s-a dezlănțuit după România - Israel: "Nu știm fotbal! N-am făcut 4 pase, sunt foarte dezamăgit"

România a deschis scorul în minutul 27, după un gol înscris de Alibec. Atacantul tricolorilor a profitat de o respingere greșită a portarului Glazer la un șut al lui Stanciu și a punctat pentru 1-0 cu o execuție din apropierea porții adverse.

Florin Răducioiu, după România - Israel 1-1: "Nu știm fotbal!"

Israel a egalat în minutul 53. După o minge pierdută de tricolori la mijlocul terenului, tânărul Oscar Gloukh (19 ani) a avansat până la marginea careului și a finalizat cu un șut plasat exceent. Oaspeții au fost mai periculoși pe final, însă bara și o paradă a lui Moldovan au menținut scorul la 1-1.

Florin Răducioiu a avut un discurs dur la finalul meciului, la fel ca Viorel Moldovan. Fostul mare atacant al naționalei s-a declarat foarte dezamăgit de jocul României, care a fost depășită la aproape toate capitolele de Israel.

"Sunt de acord cu Viorel Moldovan. Sunt foarte dezamăgit de evoluția generală a României. Am fost dominați la aproape toate capitolele. Am văzut o echipă cu teamă. Nu am făcut mai mult de patru pase. Această frică, această temă m-a dezamăgit foarte mult. Isarel ne-a dominat la toate capitotele. Continuăm pe acest trend de a nu juca, de a fi dominați mai tot timpul. Singura notă pozitivă e rezultatul, care ne menține pe locul 2, dar per total sunt foarte dezamăgit.

Rezultatul e foarte important, dar nu știu cât mai durează acest... nu pot să zic noroc, dar nu pot să accept această situație. Prea puțin la nivel de joc. Suntem extrem de modești. Nu este o idee tactică, nu e un automatism. Nu știm fotbal, nu știm! Dar hai să vedem partea plină a paharului, rezultatul este fantastic. Pentru noi este ceva de necrezut. În a doua repriză nu am existat pe teren", a spus Florin Răducioiu, la Prima TV.

Clasamentul în grupa României după 5 runde

1. Elveția - 11p

2. România - 9p

3. Israel - 8p

4. Belarus - 4p

5. Kosovo - 4p

6. Andorra - 2p

Programul României în preliminariile EURO 2024