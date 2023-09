Cele două echipe s-au întâlnit pe Arena Națională în meciul care a contat pentru etapa a cincea din preliminariile EURO 2024. Denis Alibec (minutul 27) și Oscar Gloukh (minutul 53) au fost cei care și-au trecut numele pe tabela de marcaj.

Nicolae Stanciu a fost cât se poate de sincer, după România - Israel

După meci, Nicolae Stanciu a evidențiat faptul că prima repriză a fost bunicică pentru tricolori, în schimb, în urma evoluției din ultimele 45 de minute, naționala nu ar fi meritat să câștige toate cele trei puncte.

„Într-adevăr, am jucat cu gândul la acești oameni și cred că am făcut o primă repriză destul de bună, în care am reușit să marcăm. Am intrat la pauză cu 1-0. Dar după aspectul reprizei a doua, nu cred că meritam să câștigăm. Am jucat destul de fricos. Poate am cedat teren și involuntar, să încercăm să protejăm acel rezultat. Un 1-0 e fragil și e dificil să duci o repriză doar încercând să te aperi. Cred că meciul cu Kosovo a devenit vital.

Trebuie să ne gândim la noi. Trebuie să ne gândim la meci, să fim proaspeți. Să luăm cele trei puncte cu Kosovo. Cu siguranță că putem să fim și răi pe teren, să alergăm și să facem foarte multe lucruri. Dar avem momente în care trebuie să jucăm fotbal. Cu bucurie. Vom juca din nou acasă și ar trebui să ne bucurăm mai mult de fotbal”, a spus Nicușor Stanciu după meci.

Echipele de start

România: Moldovan - Manea, Burcă, Drăgușin, Bancu - M. Marin, R. Marin - Sorescu, Stanciu, Coman - Alibec

Rezerve: Târnovanu, Aioani – Rațiu, Screciu, Cicâldău, Pușcaș, Mihăilă, Hagi, Rus, Olaru, Moruțan, Camora

Israel: Glazer – Dasa, Miguel Vitor, Lavi, Dor Peretz, Solomon, Goldberg, Turgeman, Gloukh,17. Jehezkel, Revivo

Rezerve: Peretz, Jarafi – Jaber, Lemkin, Safuri, Weissman, Kinda, Kanichowsky, Abu Fani, Baribo, David, Davidzada

Lotul României pentru meciurile cu Israel și Kosovo

PORTARI: Horațiu Moldovan (FC Rapid 1923, 3/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 1/0), Marian Aioani (Farul Constanța, 0/0)

FUNDAȘI: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania, 11/1), Cristian Manea (CFR Cluj, 23/2), Andrei Burcă (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 19/1), Adrian Rus (Pafos | Cipru, 17/1), Radu Drăgușin (Genoa | Italia, 7/0), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia, 0/0), Mario Camora (CFR Cluj, 10/0), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova, 28/2)

MIJLOCAȘI: Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 1/0), Tudor Băluță (Farul Constanța, 12/0), Marius Marin (Pisa | Italia, 11/0), Darius Olaru (FCSB, 11/0), Alexandru Cicâldău (Konyaspor | Turcia, 30/4), Nicolae Stanciu (Wuhan Three Towns | China, 60/12), Răzvan Marin (Empoli | Italia, 46/2), Deian Sorescu (Raków | Polonia, 12/0), Olimpiu Moruțan (Ankaragucu | Turcia, 9/1), Ianis Hagi (Deportivo Alaves | Spania, 26/2), Florinel Coman (FCSB, 7/0), Valentin Mihăilă (Parma | Italia, 12/3)

ATACANȚI: George Pușcaș (Genoa | Italia, 36/10), Denis Alibec (Muaither | Qatar, 31/3), Daniel Bîrligea (CFR Cluj, 0/0)