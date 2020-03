Selectionerul Islandei este confuz inaintea duelului DECISIV cu Romania! "Cel mai dificil este ca nu stim cum va juca noul antrenor"

Romania intalneste Islanda in barajul pentru EURO 2020 pe 26 martie, ora 21:45, in direct la PRO TV.

Imediat dupa tragerea la sorti a Nations League, unde Romania va juca in Liga B alaturi de Austria, Norvegia si Islanda de Nord, selectionerul suedez al Islandei, Erik Hamren, a vorbit despre duelul decisiv pentru calificarea la EURO 2020, care se va juca in conditii de iarna la Reykjavik.

Acesta a declarat ca meciul se anunta unul cat se poate de dificil, mai ales prin prisma faptului ca Mirel Radoi se va afla la primul meci pe banca nationalei mari, iar stilul de joc ii este necunoscut. Totusi, acesta a afirmat ca va studia meciurile de la U21, acolo unde Radoi a condus echipa.

"Suntem atat de pregatiti pe cat se poate in acest moment. Ultimele saptamani, ultimele zile sunt foarte importante, in 5 zile putem juca 2 meciuri si totul se poate rezolva pentru noi. Vrem sa nu avem jucatori accidentati, bolnavi, vor fi zile interesante.

Va fi dificil pentru noi pentru ca am analizat Romania cand a jucat in preliminarii cu Suedia si Norvegia, dar acum e greu de anticipat cum vor juca, pentru ca au jucatori buni si cativa jucatori tineri foarte interesanti. Dar cel mai dificil este ca nu stim cum va juca noul selectioner. El nu a mai condus echipa pana acum, va fi primul meci pentru el si e o necunoscuta pentru noi. Vom studia meciurile de la U21.

Nu vreau sa spun care e cel mai bun jucator din echipa Romaniei, pentru mine conteaza echipa per ansamblu. Trebuie sa nu faci greseli, pentru ca e doar o mansa. Eu zic ca va fi un meci 50-50!", a spus Hamren.

Selectionerul Islandei a vorbit si despre starea gazonului. Amintim ca Islanda nu disputa de obicei meciuri oficiale in martie, insa UEFA a fost de acord cu programarea meciului la Reykjavik.

"Vrem un teren bun, dar e o provocare, stiam si inainte de tragerea la sorti de situatia terenului. Dar sunt optimist si am incredere in oamenii care se ocupa, pentru ca muncesc din greu. Ma astept sa fie un teren cat se poate de bun poate fi in Islanda in martie", a incheiat Hamren.

