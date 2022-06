Să mai spună cineva că Liga 1 nu are valoare! Radunovic de la FCSB și Vukcevic de la UTA au făcut show la golul 2

Cei doi fotbaliști muntenegreni din Liga 1 convocați la naționala ex-iugoslavă pentru meciul cu România din Liga Națiunilor au început partida de la Podgorica pe banca de rezerve, dar au încheiat-o în stil mare pe teren.

Radunovic a avut nevoie de doar 3 minute pentru a ieși în evidență

Risto Radunovic (FCSB) a intrat abia în minutul 84, suficient însă pentru a-i ridiculiza pe Rațiu și Chiricheș la faza celui de-al doilea gol.

După doar trei minute, fundașul stânga muntenegrean l-a depășit în viteză pe Rațiu și apoi l-a făcut pe căpitanul Chiricheș să se împleticească aidoma unui amator.

A urmat apoi centrarea perfectă și, după ce Niță a scos un prim șut, a rămas fără replică la reluarea lui Marko Vukcevic, jucătorul celor de la UTA Arad intrat pe teren în minutul 79, care a stabilit scorul final, 2-0.

Vukcevic: ”E ironic că am marcat primul gol la națională contra României”

”E o victorie mare. România este o echipă bună, dar Muntenegru a jucat mai bine. România are jucători de calitate, iar dacă îi lăsam să joace nu aveam șanse.

E ironic că am marcat primul gol la echipa națională contra României. Contează că am câștigat, abia apoi că am marcat.

România e o echipă puternică, probabil au lipsit jucători importanți. Cu astfel de fani și o astfel de atmosferă, este greu să ne bată cineva acasă”, a spus marcatorul Vukcevic la finalul partidei.

Foto: Facebook - Football Association of Montenegro