"Romania e un fel de outsider pentru noi!" Reactiile adversarilor Romaniei U21 de la Euro! Cine este jucatorul roman pe care l-au remarcat 

Romania si-a aflat adversarele de la Europeanul U21 de anul viitor.

Echipa lui Adrian Mutu a fost repartizata in grupa A, alaturi de Germania, Olanda si Ungaria.

Dupa tragerea la sorti, selectionerii au comentat componenta grupei, reactiile acestora fiind publicate pe site-ul oficial al UEFA.

In primul rand, olandezul Erwin van de Looi a declarat ca echipa Romaniei este outsider-ul grupei, aratandu-se incantat de adversarii pe care ii va avea.

"Este o tragere extraordinara. Ungaria este gazda. Germania este o echipa pe care o cunoastem bine si este, de asemenea, un rival al nostru. In acest moment, Romania este un fel de 'outsider' pentru noi, dar asteptam cu nerabdare turneul. Sa nu fim aroganti. In mod normal, olandezii sunt putin aroganti, dar sa nu o facem.

A trecut mult timp de cand am ajuns ultima data la turneul final. Suntem foarte ambitiosi si dornici si trebuie sa spun ca am jucat cateva meciuri fantastice in calificari impotriva unei echipe portugheze foarte puternice. Avem o echipa cu atacanti foarte talentati. Va trebui sa vedem cine va fi disponibil pentru noi in martie", a marturisit Erwin van de Looi, antrenorul Olandei.

In al doilea rand, ungurul Zoltan Gera a spus ca este incantat de faptul ca va avea un meci cu o vecina a Ungariei, aceste partide fiind de obicei foarte interesante. Selectionerul a vorbit si despre performanta reusita de romani la ultima editie a competitiei, amintind si de Ianis Hagi.

"Germania este intotdeauna puternica, de multe ori au performante bune in astfel de turnee, asa ca vom avea o misiune foarte grea, dar suntem fericiti ca putem fi aici si ca jucam la Campionatul European. Deci, important este sa dam totul si sa ne bucuram de fiecare minut al jocurilor.

Apoi va urma Romania, pe Bozsik Arena. Deoarece este o tara vecina a noastra, meciurile Ungaria - Romania sunt intotdeauna interesante. Au fost, de asemenea, semifinalisti ultima data, iar fiul lui Gheorghe Hagi, Ianis Hagi, este in echipa. Olanda a marcat cele mai multe goluri in calificari. Vorbim din nou despre adversari foarte puternici", a precizat Zoltan Gera, antrenorul Ungariei.

Nu in ultimul rand, germanul Stefan Kunz a mentionat ca si-ar fi dorit o grupa diferita, dar nu a amintit de Romania, cu care Germania s-a intalnit si la editia precedenta a competitiei.

"As fi preferat o grupa diferita, dar ar fi putut fi si mai rau, asa ca in aceasta privinta, asa cum a spus mereu bunica mea, nu trebuie sa te superi pe lucruri pe care nu le poti schimba. Asa ca o vom lua asa cum este. Cred ca Olanda este favorita grupei noastre anul acesta, ceea ce nu inseamna ca nu vom lupta pentru primul loc.

Ungaria are talente uimitoare, unul dintre cele mai cautate, Dominik Szoboszlai, joaca pentru Salzburg, asa ca asteptam cu nerabdare sa jucam impotriva lor.

Erwin van de Looi, omologul meu din echipa olandeza U21, are cateva talente exceptionale. Justin Kluivert joaca la Leipzig, l-am vazut impotriva lui Bayern. Il cunoastem din Bundesliga si stim la ce sa ne asteptam. Au marcat in medie aproape 5 goluri pe meci in calificari, au castigat cu 7-0 de doua ori, asa ca ne confruntam cu o echipa fantastica", a afirmat Stefan Kuntz, selecţionerul Germaniei.

Faza grupelor de la Campionatul European U21 se disputa la finalul lunii martie 2021, in primul meci "tricolorii mici" urmand a infrunta Olanda, pe 24 martie.