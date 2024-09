Remarcații lui Ilie Dumitrescu după Kosovo - România 0-3: ”Plusul a fost evident”

Partida de la Priștina a marcat și revenirea lui Mircea Lucescu (79 de ani) pe banca tehnică a echipei naționale după 38 de ani. Într-o atmosferă ostilă, ”tricolorii” au deschis scorul prin Dennis Man în minutul 40, după o acțiune personală încheiată cu un șut puternic.

În a doua parte a jocului, în minutul 51, Răzvan Marin a dus scorul la 2-0, din penalty, iar Denis Drăguș a fost cel care a închis tabela în minutul 82.

Ilie Dumitrescu: ”Am intrat foarte bine în joc”

Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, în prezent analist TV, a tras primele concluzii după meciul de la Priștina și a avut trei remarcați. Este de părere că Dennis Man, Valentin Mihăilă și Răzvan Marin s-au ridicat la un nivel foarte bun.

Dacă Man și Marin au reușit să înscrie câte un gol, Mihăilă și-a trecut în cont un assist la golul cu care Denis Drăguș a închis tabela.

”Plusul din seara asta a fost evident. N-am întâlnit un adversar slab, ci un adversar incomod. Trebuie să remarcăm jucătorii cu personalitate, Răzvan Marin, Stanciu, Man, Mihăilă. Cei trei jucători din Serie A s-au ridicat la un nivel foarte bun.

Am intrat foarte bine în joc. Am început foarte bine partea secundă, am dat 2-0. Toată echipa, foarte bine, impecabil. Să știi că munca lui Edi Iordănescu s-a văzut și în seara asta.

Pe mine nu mă surprinde cum a câștigat echipa noastră. Liga a treia nu e locul nostru, la cum a arătat echipa la turneul final. Nu este locul nostru și ne-am respectat statutul în seara asta”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.

Clasamentul în grupa României din Liga Națiunilor:

1. România - 3p (3-0)

2. Cipru - 3p (1-0)

3. Lituania - 0p (0-1)

4. Kosovo - 0p (0-3)

Urmează să se dispute:

România - Lituania (luni, 21:45, Stadionul Steaua)

Cipru - Kosovo (luni, 19:00, AEK Arena)