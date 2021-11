Rednic îi cere demisia lui Răzvan Burleanu: "Suntem unde merităm”

Cu Mirel Rădoi pe bancă, tricolorii au făcut o campanie bună, însă s-au împiedicat, pe rând, de Armenia, Macedonia de Nord și Islanda, ratând biletele către baraj.

Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, crede că, după demisia lui Mirel Rădoi, și Răzvan Burleanu ar trebui să renunțe la postul de președinte. De când se află la conducerea FRF, România s-a calificat doar la EURO 2016.

Rednic crede că nivelul echipei naționale este direct proporțional cu rezultatele, iar absența României de la încă un turneu final nu ar trbebui să ne mire.

„Trebuie să vedem unde suntem acum. Suntem unde merităm, de asta nu ne-am calificat la Cupa Mondială, în Cupele Europene ne chinuim cu echipe cu care înainte făceam scor. Sunt probleme legate de infrastructură, de bani, fără bani nu faci fotbal. Văd că nimeni nu se implică, în primul rând statul, iar celor care au bani le e frică să investească.

Începem acum să facem proiecte, strategii... nu e cazul, de 20 de ani numai asta facem. O generație s-a format, vorbesc de cei de la Campionatul European U21 (din 2019). Aici a fost greșeala Federației, nu spun doar de Rădoi. Ai avut o echipă care a mers foarte bine la Campionatul European, trebuia să mergi pe echipa aia, nu să aduci Camora, Tamaș...

Ultimele jocuri au fost chiar bune, cu consistență și pe atac și în apărare. Nu am avut noroc, nu am avut suporteri. Obiectivul României trebuie să fie calificarea, nu să pregătești peste nu știu câți ani.

Eu nu sunt bun, eu sunt d-ăștia cu combinații, dinamovist... de la Lucescu încoace nu știu dacă a mai fost dinamovist la națională, poate Cosmin Contra. Dacă ar fi venit un antrenor cu rezultate, acceptai, dar nu au fost antrenori cu rezultate mai bune decât ale mele. Poate în ultima perioadă, dar să nu facem comparații, cu ce echipe am antrenat eu. Eu am spus pe cine aș vedea selecționer, are rezultate, experiență, dar nu cred că va fi el (Dan Petrescu).

Când pleacă Mirel Rădoi, mi se pare corect ca și cei de la Federație să plece. Uitați-vă la alte Federații unde au fost scandaluri, toți au plecat. Mi se pare corect, Federația e implicată. Nu sunt rezultate, se face o analiză serioasă și se iau decizii.

Burleanu e președinte, și-a pus oameni cu experiență, competenți. El, săracul, nu se pricepe așa mult. Eu am discutat cu el, își dorește, dar și-a ales niște oameni...”, a spus Rednic în cadrul unei conferințe de presă.