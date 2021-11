Oficialii lui CFR, atac subtil la Marius Șumudică: „Echipa arată mai bine acum!”

Bogdan Mara, directorul sportiv al campioanei, a susținul la PRO X că CFR arată mult mai bine sub comanda lui Petrescu și că acesta a reușit să rezolve multe dintre problemele cu care echipa s-a confruntat în trecut.

„Problema e mai complicată. A fost un an atipic la CFR, cu multe schimbări. Am început campanie cu un alt manager și un alt antrenor, apoi s-a continuat cu noi. Fiecare are idei diferite, iar acum echipa nu arată așa cum ne dorim și cum vrem să arate în viitor.

Dan Petrescu asigură rezultate când ia o echipă de la început, când face pregătirea cum vrea și când construiește lotul pe placul lui. Din păcate, acum nu a fost așa.

A venit pe parcurs, ceea ce a găsit ne ce și-a dorit. El a avut rezultate când a venit la început, înainte de pregătire, a creat lotul cum a vrut și a făcut el pregătirea. Dan a venit de două luni, iar în iarnă va face pregătirea așa cum știe și va duce jucătorii la un nivel înalt.

Acum, echipa arată mai bine din punct de vedere fizic, cifrele ne arată că aleargă mai bine decât înainte. E nevoie de pregătirea și întărirea lotului”, a spus Bogdan Mara, la PRO X, în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”.

Petrescu, cel mai titrat antrenor din istoria grupării CFR Cluj

Dan Petrescu i-a adus echipei din Gruia trei din ultimele patru titluri de campioană, care în sezonul trecut a fost condusă spre titlu de alt tehnician, Edward Iordănescu.

CFR Cluj s-a despărţit la finalul sezonului trecut de Edi Iordănescu, iar pe 2 iunie l-a instalat ca antrenor pe Marius Şumudică. Şumudică şi-a reziliat sâmbătă contractul cu campioana României, deoarece ''ambiţiile conducerii privind parcursul european din acest sezon erau altele'', după cum a motivat clubul într-un comunicat.

CFR Cluj a câştigat toate cele şapte partide jucate în acest sezon în Liga I (şase cu Şumudică pe banca tehnică), dar a pierdut Supercupa României (la loviturile de departajare, cu Universitatea Craiova), fiind eliminată pe rând din Liga Campionilor (de Young Boys Berna) şi din Europa League (de Steaua Roşie Belgrad). CFR va juca totuşi în grupele Europa Conference League, într-o grupă cu AZ Alkmaar, FK Jablonec şi Randers FC.

Dan Petrescu este cel mai titrat antrenor din istoria grupării CFR Cluj, cu trei titluri consecutive câştigate, 2017/2018, 2018/2019 şi 2019/2020.

El a mai condus formaţia clujeană în două mandate, 10 iunie 2017 - 5 iunie 2018 şi 22 martie 2019 - 30 noiembrie 2020.