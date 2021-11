Mircea Rednic, pregătit de duelul cu FC Voluntari: ”Avem nevoie de puncte ca de aer”

Duelul va pune față în față două echipe cu obiective diferite. FC Voluntari forțează intrarea în playoff, în timp ce Dinamo luptă pentru salvarea de la retrogradare în acest sezon.

Mircea Rednic se teme de Voluntari, iar problemele de lot care au apărut în tabăra dinamovistă ar putea conta. Filip și Iliev au revenit la echipă, însă Carp și Espinosa s-au accidentat.

„Un meci important cu o echipă bine organizată, nu cu un joc spectaculos, dar foarte eficient și cu un lot echilibrat. Venim după o săptămână grea în care am dat posibilitatea tuturor să joace. Am reușit să recuperez doi jucători după accidentări: Filip și Iliev, dar i-am pierdut pe Carp și Espinosa.

Asta se întâmplă când jucătorii nu au meciuri în picioare și dau de antrenamente cu ritm ridicat. Nu sunt accidentări grave dar nu vreau să risc nimic. Andrei Radu nu face parte din lot pentru că vreau să îl văd și pe Niko (n.r. Nikolaos Kainourgios) și mai am și alte soluții.

„E clar că avem nevoie ca de aer de puncte”

E clar că avem nevoie ca de aer de puncte și vom face tot ce ne stă în putere. Ținând cont ce s-a întâmplat în ultimii ani m-a surprins parcursul lor dar nu au avut schimbări, au păstrat antrenorul și au avut și puțină șansă. Nu e surprinzător la felul cum joacă și sunt organizați.

Nu mă interesează spectacolul ci doar punctele și chiar vom juca mai închis. Avem nevoie să fim inteligenți în situația în care suntem noi. Espinosa a jucat trei meciuri într-o săptămână. Vina îmi aparține mie pentru că eu l-am pus să joace deși el nu era pregătit. Are o contractură și nu am vrut să risc.

Trebuie să arate că pot să joace la Dinamo și vreau ca jucătorii care vor continua să aducă un plus, să se implice și să joace cu ambiție, nu pentru că salariile sunt la zi în insolvență. Vreau să își dorească mai mult.

Eu îmi doresc să îmi rămână toți. Eu nu am nimic cu niciunul dar nu au nicio scuză. Nu am venit la o echipă care a făcut o pregătire sau transferuri în vară. Dar asta se uită repede când vine vorba de persoana mea.

Știu ce am de făcut și am încredere în mine și în jucători. Nu are rost să vorbim cine pleacă și cine vine. S-ar putea să nu putem transfera din cauza proceselor.

”Avem o echipă în formă”

E clar că băieții sunt foarte concentrați, sigur vor fi prezenți pentru că nu mai avem voie să facem greșeli. Avem o echipă în formă dar nu poți să îi compari cu Rapid, Sepsi, UTA sau CFR Cluj. Voluntariul se apără bine, au jucători de contraatac și un atacant adevărat număr nouă care știe să țină de minge și să țină adversarii sub presiune.

Vreau să fim mai atenți în apărare, să nu mai facem greșeli, să nu mai luăm goluri din faze fixe și să nu mai ratăm atât din poziții clare. Apărarea e punctul slab la câte goluri am luat. Toată lumea trebuie să se sacrifice când pierdem mingea și să nu le creem spații adversarilor”, a spus Mircea Rednic, la conferința de presă.