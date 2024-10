Cele două echipe și-au dat întâlnire sâmbătă seară, de la ora 21:45, pe ”AEK Arena” din Larnaca, în etapa #3 din cadrul Grupei 2 a urnei C din Nations League.



Reacție sinceră după Cipru - România: ”Se vede că sunt antrenați de nea Mircea”



Sorin Cârțu, fost președinte la Universitatea Craiova, a vorbit sincer despre jocul României cu Cipru din Nations League și a ținut să puncteze faptul că se vede că Mircea Lucescu a venit la cârma tricolorilor.



Cârțu a precizat că golurile primei reprezentative au fost frumose și că în prima repriză cu Cipru tricolorii au făcut spectacol



”Niște acțiuni frumoase se văd, mingi care sunt lucrate frumos, sunt aduse frumos în fața porții. Se vede cât de cât că sunt antrenați de nea Mircea, au apărut niște acțiuni premeditate în joc.



Asta e clar că sunt lucrate în puținele antrenamente pe care le-a avut la dispoziție selecționerul. Am mai văzut un-doiuri, jucători care sar peste minge în fața porții, au fost goluri frumoase și nu numai la partida asta, ci și celelalte care au fost.



Mi-a plăcut, e bine că am luat trei puncte. A fost un joc frumos, în special în prima repriză, deși și în repriza secundă am avut ocazii destule, dar ratate”, a spus Cârțu, potrivit iamsport.ro.



Cum arată grupa României din Nations League



După trei etape desfășurate în Grupa 2, România se situează în fruntea clasamentului cu 9 puncte, după 3 victorii consecutive: 3-0 vs. Kosovo, 3-1 vs. Lituania și 3-0 vs. Cipru.