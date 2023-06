În luna iunie, România a înregistrat două remize în preliminariile EURO 2024, 0-0 în Kosovo și 2-2 pe terenul Elveției, în timp ce reprezentativa U21 a avut parte de un Campionat European dezamăgitor și a fost eliminată în faza grupelor, după 0-3 contra Spaniei, 0-1 împotriva Ucrainei și 0-0 contra Croației.

Reacția lui Gabi Tamaș după ce a văzut meciurile naționalei României

Întrebat despre evoluțiile celor două naționale, Gabi Tamaș a făcut referire la diferența de mentalitate dintre generația sa și cea de astăzi. Fundașul cu 67 de meciuri la prima reprezentativa subliniază că nici jucătorii de la naționala U21 nu mai pot fi considerați neapărat tineri.

"Și eu am fost în pielea lor. Și noi am fost criticați, dar uite că am trecut peste. Am fost altfel aici, sus (n.r - arată spre cap). Am trecut foarte ușor peste criticile unora și altora. Totul depinde de ei. Nu cred că se uită fotbalul peste noapte.

Nu se poate uita fotbalul. Oricât de mare este presiunea, nu poți să uiți. Dacă ești la echipa națională, înseamnă că știi fotbal. De asta sunt cei mai buni 20 de fotbaliști la echipa națională. Au milioane de oameni în spate, înseamnă că ei sunt cei mai buni.

M-am uitat la meciuri, dar nu vreau să intru în polemici, să critic pe cineva. N-am ce sfat să le dau. Nu mai sunt tineri la 21 de ani. Și la 30 sunt tot tineri? Noi ne transferam la 18-19 ani afară. Atunci poți să spui că ești mai tinerel. De la 18 ani nu mai ești minor, ci major", a spus Gabi Tamaș, pentru PRO TV.

România U21, la Campionatul European de tineret

România - Spania 0-3

România - Ucraina 0-1

Croația - România 0-0

Clasamentul final al grupei