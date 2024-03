”Puteam să cădem!” Gabi Torje a tras concluzia după România - Irlanda de Nord 1-1

Concluzia lui Gabi Torje după România - Irlanda de Nord 1-1

Gabi Torje a analizat meciul de pe Arena Națională. Chiar dacă a recunoscut că echipa națională nu a arătat foarte bine în meciul cu Irlanda de Nord, fostul jucător al lui Dinamo este de părere că acest lucru s-a întâmplat pentru că Edi Iordănescu și ”Tricolorii” nu au avut timp să pregătească foarte bine meciul.

Totuși, fotbalistul este convins că acest lucru se va schimba în vară, atunci când echipa națională va lua parte la turneul final.

”Ieri a fost un meci de verificare în care selecționerul a văzut mai mulți jucători. Nu mai există adversari slabi. Meciul a fost vineri, știi cum e după o calificare la un turneu final. Ei nu s-au mai văzut de atunci.

Știu cum a fost la noi, nu am avut timp să facem două-trei analize, două-trei antrenamente pe zi. Trebuiau onorați sponsorii. Asta s-a comprimat într-un timp foarte scurt. Acum nu a fost timp să se pregătească jocul.

Gabi Torje: ”Naționala va arăta foarte bine la turneul final!”

Până la urmă nu am pierdut, am întors rezultatul, puteam sa cădem de la acel 1-0. Irlanda nu a mai avut nimic. Că noi nu am avut zece ocazii de gol, asta e altceva. Înainte de EURO, când va fi și turneul de pregătire, va fi totul pus la punct, iar naționala va arăta foarte bine la turneul final. Echipa te face să ajungi într-un anumit punct, dar diferența o face un jucător anume”, a spus Gabi Torje la Digi Sport.